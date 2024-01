Jarosław Gowin o wyborach kopertowych: Bielan rzeczywistym pomysłodawcą

Jarosław Gowin powiedział, że o takiej propozycji dowiedział się od Adama Bielana telefonicznie. Wybory kopertowe w Polsce miały być inspirowane rozwiązaniem w Bawarii.

Gowin został wezwany przed komisję śledczą w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego.

Wybory kopertowe. Jarosław Kaczyński miał nalegać na ich przeprowadzenie

– W Kancelarii Premiera doszło do spotkania Mateusza Morawieckiego, ówczesnego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ja byłem trzecim uczestnikiem. Pan minister Szumowski też wyraził się krytycznie o pomyśle wyborów korespondencyjnych. Ustaliliśmy we trzech, że będziemy robić wszystko, by im zapobiec. Po kilku dniach Mateusz Morawiecki powiedział, że „Jarosław nalega na przeprowadzenie tych wyborów” – mówił świadek.

Jacek Karnowski pytał, czy był rozpatrywany stan wyjątkowy. – Ten temat przewijał się w rozmowach z prezesem Kaczyńskim. Również dlatego, że opozycja domagała się wprowadzenia któregoś ze stanów nadzwyczajnych. W mojej ocenie również była to dobra droga do znalezienia argumentu na rzecz przesunięcia wyborów. Pan prezes nie zgadzał się z tym poglądem. Uważał, że to będzie pretekstem dla kolejnych rządów, by manipulować przy terminie wyborów – odpowiedział Jarosław Gowin.

