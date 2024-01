Policja ma prawo wejść do Pałacu Prezydenckiego po Kamińskiego i Wąsika? Eksperci jednomyślni

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali prawomocnie skazani wyrokiem sądu w sprawie tzw. afery gruntowej. W związku z tym marszałek Sejmu wygasił im mandaty poselskie. Sprawa jest skomplikowana z uwagi na ułaskawienie polityków PiS przez Andrzeja Dudę, co miało miejsce, kiedy zapadła decyzja w pierwszej instancji. Sąd wydał też polecenie o zatrzymaniu i doprowadzeniu do aresztu Kamińskiego i Wąsika.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkaniu się z głową państwa w Pałacu Prezydenckim, a potem wyszli do dziennikarzy i wrócili do budynku. Konstytucjonalista prof. Sławomir Patyra w rozmowie z Onetem przyznaje, że „cała ta sytuacja jest bardzo dziwna z punktu widzenia prawnego, ale też politycznego i ustrojowego”. Ekspert podziela zdanie Donalda Tuska, że mogło dojść do poplecznictwa.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w Pałacu Prezydenckim. Co może zrobić policja?

Prof. Patyra przekonuje, że w takim wypadku funkcjonariusze mają prawo wejść do Pałacu Prezydenckiego. – Nie ma absolutnie żadnej możliwości, aby Duda czy jego służby nie wpuściły policji do tego budynku – przekonywał konstytucjonalista. Prof. Patyra dodał, że „to nie jest zamek władcy monarchy absolutnego”. Ekspert tłumaczył, że obecności Kamińskiego i Wąsika nie można porównywać do sytuacji, jak gdyby znajdowali się na terenie jakiejś ambasady.

Doprowadzenie polityków PiS do wiezienia. Andrzej Duda ma związane ręce?

Dr Wojciech Górowski, karnista z Uniwersytetu Jagiellońskiego, w rozmowie z TVN24 także przekonuje, że prezydent nie może udzielić azylu politykom PiS. W kontekście zachowania policji przyznał jednak, że jest to decyzja polityczna.

O braku przez Pałac Prezydencki wyjątkowego immunitetu, który chroniłby przestępców, mówi też Beata Morawiec ze Stowarzyszenia Sędziów „Themis”. Sędzia oceniła, że policja nie wejdzie do Pałacu Prezydenckiego. Dodała jednak, że nakaz doprowadzenia do zakładu karnego nie ma ostatecznej daty.

