Kamiński i Wąsik już w areszcie Warszawa-Grochów. Kaczyński pojechał za nimi

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z komendy policji przy ul. Grenadierów w Warszawie zostali już przewiezieni do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

„Osoby, w stosunku do których prowadzono czynności, zgodnie z nakazem sądu, zostały doprowadzone do właściwej jednostki penitencjarnej” – poinformowała policja w portalu X.

Już po przewiezieniu zatrzymanych polityków, pod komendą policji, w grupie protestujących, pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po chwili na miejscu limuzyna z prezesem PiS odjechała, a rzecznik partii Rafał Bochenek pytany o dalsze plany, powiedział przy dziennikarzach TVP Info „jedziemy na Grochów”.

Zatrzymanie Kamińskiego i Wąsika. Kaczyński pod aresztem Warszawa-Grochów

Pod aresztem Warszawa-Grochów Jarosław Kaczyński udzielił wypowiedzi mediom.

Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku. To jest bardzo smutne i niebywale wręcz skandaliczne. To sa ludzie, których skazano za to, że walczyli z przestępczością. I to jest powód tej zemsty, takiej zaciekłości wobec nich mimo ułaskawienia prezydenta, mimo innych działań, mimo wyroku Sądu Najwyższego – mówił prezes PiS.

– Widziałem przed chwilą na Grenadierów wielu policjantów i policjantek. Tak sobie myślał, kiedy wyjeżdżałem ze swojej spokojnej dzielnicy Żoliborz i widziałem wiele grup młodych, zakapturzonych ludzi, to pomyślane sobie, że ta policja powinna być tam. Żeby pilnować porządku, żeby nie były dokonywane różnego rodzaju przestępstwa. Ale jest tutaj, gdzie nie ma żadnej potrzeby, żeby była – mówił Kaczyński.

– Mam nadzieję, że dojdzie w Polsce do zmiany i że ludzie, którzy doprowadzili do tego, biorą w tym wszystkim udział, poniosą bardzo daleko idące konsekwencje. I że w Polsce w końcu po trzydziestu paru latach zwycięży sprawiedliwości. Że ten fatalnie niesprawiedliwy i fatalnie nieefektywny system, który na osiem lat udało nam się podważyć, jednak zostanie do końca złamany – dodał.

Wkrótce więcej informacji