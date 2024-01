Kamiński i Wąsik już w areszcie Warszawa-Grochów. Kaczyński pojechał za nimi

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik z komendy policji przy ul. Grenadierów w Warszawie zostali już przewiezieni do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów.

„Osoby, w stosunku do których prowadzono czynności, zgodnie z nakazem sądu, zostały doprowadzone do właściwej jednostki penitencjarnej” – poinformowała policja w portalu X.

Już po przewiezieniu zatrzymanych polityków, pod komendą policji, w grupie protestujących, pojawił się prezes PiS Jarosław Kaczyński. Po chwili na miejscu limuzyna z prezesem PiS odjechała, a rzecznik partii Rafał Bochenek pytany o dalsze plany, powiedział przy dziennikarzach TVP Info „jedziemy na Grochów”.

Pod aresztem Warszawa-Grochów Jarosław Kaczyński udzielił wypowiedzi mediom.

Mamy pierwszych więźniów politycznych po 1989 roku. To jest bardzo smutne i niebywale wręcz skandaliczne. To sa ludzie, których skazano za to, że walczyli z przestępczością. I to jest powód tej zemsty, takiej zaciekłości wobec nich mimo ułaskawienia prezydenta, mimo innych działań, mimo wyroku Sądu Najwyższego – mówił prezes PiS

Wkrótce więcej informacji