Apel żony Macieja Wąsika: Ja was tylko proszę o jedno

W drugiej połowie grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał na karę dwóch lat pozbawienia wolności Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika w związku z tzw. aferą gruntową. W poniedziałek 8 stycznia Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia poinformował o wystawieniu „nakazów doprowadzenia skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do jednostek penitencjarnych”. Dzień później obaj politycy zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim.

Wąsik i Kamiński w areszcie. Taki będzie ruch prezydenta

– Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli dzisiaj gośćmi prezydenta Andrzeja Dudy. Wieczorem, gdy prezydent udał się do Belwederu na spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską, do Pałacu Prezydenckiego wtargnęła policja – powiedziała w rozmowie z TV Republika Grażyna Ignaczak-Bandych.

– Propozycja, aby prezydent Andrzej Duda uniewinnił Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika po raz drugi, jest próbą wciągnięcia pana prezydenta w pułapkę. To próba podważania prerogatyw prezydenta RP. Na to naszej zgody nie ma – dodała szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Jak dodała, prezydent zapowiedział, że zwróci się do głów państw i szefów instytucji międzynarodowych z pismem informującym, że „mamy do czynienia z łamaniem polskiego prawa i Konstytucji przez władzę wykonawczą”. Sprawa jest szeroko omawiana nie tylko w Polsce. O wydarzeniach w kraju napisały m.in. agencja Reutera, „The Washington Post”, BBC oraz „Politico”.

Żona Macieja Wąsika: To dla mnie szok

Kamiński i Wąsik zostali przewiezieni z komendy policji przy ul. Grenadierów w Warszawie do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Redakcji wpolityce.pl udało się skontaktować z Romą Wąsik, żoną byłego wiceszefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. – To nie pierwsze ciosy, które spadają na nas z Maćkiem, ale muszę przyznać, że to dla mnie szok. Nie ma go, bo go wzięli. Nie mogę się z nim skontaktować – powiedziała we wtorek wieczorem.

Kobieta zwróciła się także z apelem, aby nie pozwolić na to, żeby sprawa ucichła. – Ja was tylko proszę o jedno, nie zapomnijcie o nich! Bo ta opresyjna władza właśnie na to liczy, że będą dwa, maksymalnie trzy dni wzmożenia i to przyschnie — powiedziała żona Macieja Wąsika.

