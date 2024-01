Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie. Pilne oświadczenie Andrzeja Dudy

We wtorek 9 stycznia Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję w Pałacu Prezydenckim. O okolicznościach tego zdarzenia opowiadała Grażyna Ignaczak-Bandych na antenie TV Republika. – Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński byli dzisiaj gośćmi prezydenta Andrzeja Dudy. Wieczorem, gdy prezydent udał się do Belwederu na spotkanie z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską, do Pałacu Prezydenckiego wtargnęła policja – powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta RP.

Jak przekazała, osobiście znajdowała się w tym czasie w Pałacu Prezydenckim. – Gdy rozmawialiśmy z posłami w jednym z gabinetów, weszli policjanci i zatrzymali gości prezydenta – dodała. Grażyna Ignaczak-Bandych podkreśliła, że została naruszona godność polskiego państwa i godność posłów, którzy zostali przez prezydenta uniewinnieni. – Wejście do Pałacu Prezydenckiego bez okazania stosownych dokumentów należy traktować jako wtargnięcie i naruszenie zasad państwa prawa. Tak to traktujemy – oznajmiła.

