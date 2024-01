Mariusz Kamiński po rozpoczęciu głodówki będzie karmiony siłą? Wiceminister przedstawiła warunki

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych oświadczenie, które Mariusz Kamiński wysłał do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. „Oświadczam, że skazanie mnie za walkę z korupcją oraz podjęcie bezprawnych działań dotyczących pozbawienia mnie mandatu poselskiego traktuję jako akt zemsty politycznej” – brzmi początek komunikatu byłego szefa ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji.

Były minister spraw wewnętrznych i administracji rozpoczął w więzieniu protest głodowy

„W związku z tym, jako więzień polityczny, od pierwszego dnia mojego uwięzienia rozpoczynam protest głodowy. Żądam natychmiastowego zwolnienia z więzienia wszystkich członków byłego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego objętych aktem łaski wydanym w 2015 r. przez prezydenta RP” – podsumował Kamiński.

O sprawę została zapytana na konferencji prasowej wiceminister sprawiedliwości. – Oczywiście każdy ma prawo nie jeść i nie pić. To jest decyzja indywidualna, na tym polega prawo do wolności osobistej, każdy może o tym sam zdecydować. Oczywiście w sytuacji kiedy osoba skazana przebywa pod opieką państwa, jest w zakładzie karnym, to jest poddawany badaniom lekarskim, bardzo szczegółowym – zaczęła Maria Ejchart-Dubois.

Mariusz Kamiński będzie karmiony siłą? Maria Ejchart-Dubois przedstawiła warunki

– Zwłaszcza w takiej sytuacji, pomiarom ciała, określa się to, w jaki sposób organizm reaguje na decyzję o odstawieniu jedzenia i picia, oczywiście może zostać umieszczony w izbie chorych albo w szpitalu więziennym – doprecyzowała wiceminister sprawiedliwości. Ejchart-Dubois zakończyła, że o ewentualnym karmieniu siłą może „tylko zdecydować sąd, w takiej sytuacji, kiedy głodówka zagraża życiu”.

