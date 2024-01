O tym nagraniu zrobiło się głośno. Kaczyński pod rękę z tajemniczą kobietą

We wtorkowy wieczór protest solidarności z Mariuszem Kamińskim i Maciejem Wąsikiem przeniósł się z okolic Pałacu Prezydenckiego przed Komendę Rejonową Policji przy ulicy Grenadierów w Warszawie. To tam początkowo trafili skazani prawomocnym wyrokiem posłowie PiS, skąd przewieziono ich do Aresztu Śledczego – Warszawa Grochów.

Jarosław Kaczyński: To pierwsi więźniowie polityczni po 1989 roku

Grupa polityków PiS, z Jarosławem Kaczyńskim na czele, podeszła przed bramę aresztu i dzwoniła domofonem. Parlamentarzystów nie wpuszczono, a Kaczyński tłumaczył, że chcieliby oni tylko sprawdzić, w jakich warunkach przebywają zatrzymani. Wcześniej przekonywał, że Kamiński i Wąsik to „pierwsi więźniowie polityczni po 1989 roku”.

– To jest bardzo smutne i niebywale wręcz skandaliczne. To są ludzie, których skazano za to, że walczyli z przestępczością. I to jest powód tej zemsty, takiej zaciekłości wobec nich mimo ułaskawienia prezydenta, mimo innych działań, mimo wyroku Sądu Najwyższego – mówił Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS z tajemniczą kobietą. Na nagraniu widać uśmiechy

Przed budynkiem aresztu zebrała się grupa manifestujących. Wznosili hasła, m.in. „atak na demokrację!”, „panie prezesie damy radę!” i „zwyciężymy!”. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać prezesa Prawa i Sprawiedliwości, który pewnie trzyma za rękę tajemniczą kobietę.

Wideo ujawnia, że Jarosław Kaczyński był ewidentnie w dobrym nastroju i zdaje się nie ukrywać tego gestu. W pewnym momencie ktoś z tłumu ostrzega, by uważać na nogi. – Jestem stary, ale jeszcze daję radę – zapewnia w odpowiedzi prezes PiS, po czym śmieje się serdecznie. Ubrana w brązowe futro i białą czapkę osoba, która towarzyszyła prezesowi PiS zdaje lekko się uśmiechać.

Część internautów nie kryło zdumienia. W komentarzach pojawiają się spekulacje dotyczące tego, kim jest tajemnicza kobieta.

