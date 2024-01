Wypadek z udziałem karetki pogotowia. „Poszkodowany odmówił hospitalizacji”

Do groźnie wyglądającego wypadku doszło w środę, 10 stycznia, przy ul. Włókniarzy w Łodzi. Zderzyły się cztery pojazdy, w tym karetka pogotowia. Przejazd w kierunku centrum miasta był zablokowany. Na miejscu pracowali funkcjonariusze z łódzkiej drogówki oraz strażacy.

„W wypadku ucierpiały cztery osoby, trzy zostały przewiezione do szpitala, jedna odmówiła hospitalizacji” – podała łódzka policja. Chwilę przed godziną 19 służby zakończyły pracę i ruch został udrożniony. Zaapelowano, by uważać w trakcie jazdy po łódzkich ulicach i stosować się do zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym i do przepisów.

Łódzka policja podsumowała też ubiegły rok pod kątem niebezpiecznych zdarzeń na drodze. Zwrócono uwagę na utrzymanie spadkowej tendencji z lat ubiegłych, kiedy liczba wypadków i kolizji systematycznie malała. W porównaniu z rokiem 2022 policjanci odnotowali spadek liczby zdarzeń drogowych o 562, co przełożyło się na spadek liczby wypadków o 84 oraz kolizji o 478. Odnotowano 178 mniej osób rannych, natomiast liczba przypadków śmiertelnych wzrosła o 2.

Analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazują, że głównymi przyczynami zdarzeń drogowych są:

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 3957 zdarzeń / 19,88% ogółu zawinionych przez kierujących;

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 3492 zdarzenia / 17,54% ogółu zawinionych przez kierujących;

niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami – 2581 zdarzeń / 12,96 ogółu zawinionych przez kierującego.

