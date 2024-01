„Niedyskrecje parlamentarne”. Okupacja Sejmu? PiS nie chce być „ciamajdanem”

Słuchanie podcastu i czytanie całości treści w dniu premiery nowego odcinka dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy.

Zobacz fragment odcinka:

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.

W uśmiechniętej Polsce Donalda Tuska policja weszła do Pałacu Prezydenckiego i siłą wyprowadziła polityków PiS Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia, ułaskawionych przez prezydenta w 2015 roku przed prawomocnym wyrokiem. Funkcjonariusze sprawdzali samochody prezydenckich ministrów wyjeżdżających z Pałacu, a także legitymowali ludzi, którzy ustawiali znicze pod domem Donalda Tuska w Spocie, na znak solidarności z Kamińskim i Wąsikiem.

Sporo policji widać też w przejętej przez rząd TVP. Zatem w Polsce 2024 policja zyskuje na znaczeniu.

Za czasów rządów PiS policja też zatrzymywała, legitymowała i spisywała, ale ówczesna opozycja, dziś rządząca, zatem dysponująca policją, krzyczała wtedy, że to skandal i nadużycie władzy. Dziś mówi, że musi tak działać przez to, co robiło PiS.

Eskalacja konfliktu wokół Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego prowokuje spekulacje o możliwym rozwiązaniu parlamentu i rozpisaniu wcześniejszych wyborów pod pretekstem, że Sejm nie jest w pełni obsadzony.