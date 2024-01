„Lista przebojów” Wąsika i Kamińskiego. Doradca prezydenta oburzony

Prowadzący porannego pasma w Radia ZET postanowili zażartować z zatrzymania i osadzenia w areszcie byłych szefów CBA Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. W tym celu wybrali utwory, których słowa skojarzyli z ich sytuacją.

„Lista przebojów” Kamińskiego i Wąsika. Żaryn uderza w Radio ZET

– W Radiu ZET wiemy, co sobie nucą panowie Kamiński i Wąsik. Oto ich prywatna lista przebojów – zapowiedział prowadzący Marek Starybrat, po czym słuchacze usłyszeli fragment „Nie domykajmy drzwi” Skaldów. Kamil Baleja zapowiedział miejsce drugie „świeżo osadzonych”, po czym wyemitowano fragment utworu „Jaki tu spokój” Stauros. Na miejscu pierwszym znalazła się piosenka „Siedzę i myślę” zespołu Bajm. – Jeśli ktoś chce pomóc tym dwóm panom, to proszę wysłać im Monopoly. Zawsze można tam wyemitować kartkę „wychodzi z więzienia” – dodał później Bartosz Gajda.

„Chór wujów” wykonał także utwór „Cichosza” Grzegorza Turnaua, zmieniając słowa. – Na Grochowie cichosza i w Pałacu cichosza, nie ma Kamińskiego i nie ma Wąsika. Tam cichosza, tam cicho, szaroburo i zima, nie ma Kamińskiego i Wąsika nie ma. Na ulicach cichosza i w Pałacu cichosza, znów ułaskawienie wyciągać trzeba z kosza. Tu cichosza, tam cicho, szaroburo i śnieży, na ustach Platformy uśmiech się szerzy – zaśpiewali.

Żarty z osadzonych polityków PiS bardzo nie spodobały się przedstawicielom tej partii oraz doradcy prezydenta Andrzeja Dudy.

Na nagranie zareagował były sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Żaryn. "To się nie mieści w głowie. To media czy ściek?" – pytał we wpisie na X.

„Muł. Dno” – komentował nagranie Radia ZET Janusz Kowalski z Suwerennej Polski. „8/10 w skali fajnopolactwa. Gratulacje” – pisał Szymon Stachowiak.

