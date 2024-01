Pilne oświadczenie prezydenta. „Zdecydowałem się na wszczęcie postępowania ułaskawieniowego”

– Od pewnego czasu całą opinię publiczną w Polsce elektryzuje, a część bulwersuje sprawa posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, którzy zostali skazani za swoje działania w ramach CBA, za ściganie korupcji. Jak wiemy, panowie posłowie zostali osadzeni w więzieniu. Nie mam wątpliwości, że są pierwszymi w Polsce od 1989 r. więźniami politycznymi – rozpoczął prezydent.

Ocenił, że – jak na polskie standardy – mamy do czynienia z niezwykłą prędkością działania sądów i „brutalnością w działaniach organów” . – Panie (żony byłych posłów – red.) przyszły prosić mnie, żebym doprowadził do ich uwolnienia. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński podjęli strajk głodowy. Nie przyjmują posiłków. Nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza – mówiła dalej głowa państwa i dodał, że zdrowie polityków jest zagrożone.

Żony Kamińskiego i Wąsika w Pałacu Prezydenckim. Spotkały się z Andrzejem Dudą

Chwilę wcześniej Andrzej Duda spotkał się z żonami Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Prezydencka kancelaria opublikowała nagranie z tego wydarzenia. Dzień wcześniej, Roma Wąsik relacjonowała przebieg rozmowy z mężem, który trafił do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Przyznała, że wizyta ta była dla niej „szokująca”.

– Chciałyśmy podziękować, że zgodził się pan prezydent spotkać z nami, w celu pomocy w uwolnieniu naszych mężów. Mam nadzieję, że dzisiaj zobaczymy naszych mężów w domu, bo miejsce wolnych ludzi, ludzi, którzy całe życie ścigali korupcję jest w domu, a nie w więzieniu – powiedziała Roma Wąsik po spotkaniu z Andrzejem Dudą. – Dzięki panu czujemy, że nasi mężowie będą przy nas i chciałybyśmy podziękować – dodała.

Barbara Kamińska: Tylko prezydent może pomóc uwolnić naszych mężów

Barbara Kamińska przekazała, że ostatnie dni przypominały jej „opowieści o stanie wojennym” . – Mogli państwo wszyscy śledzić, jakie działania zostały podjęte wobec mojego męża. Były to działania prowadzone z całkowitą bezwzględnością – oceniła. Jak podkreśliła, sprawa ta miała „niewątpliwie charakter polityczny”. – To, z jaką bezwzględnością mojego męża wsadzono do więzienia, z jaką nadgorliwością, jest dla mnie wręcz szokujące i nie potrafię sobie tego poukładać w głowie – przyznała.

O godzinie 16 rusza „Protest Wolnych Polaków”. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości zgromadzą się przed budynkiem Sejmu, a następnie przemaszerują przed siedzibę TVP na Placu Powstańców Warszawy. Z zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego wynika, że będzie to manifestacja „w obronie wolności słowa, wolności mediów i demokracji”. – Bo z demokracją mamy dzisiaj duży problem – tłumaczył prezes PiS.

Czytaj też:

Weber wyraził poparcie dla działań rządu Tuska. Szydło: Po to odesłał go do PolskiCzytaj też:

Komorowski wątpi, że Kamiński i Wąsik będą w zakładzie karnym 2 lata. Mówi, co się stanie