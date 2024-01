Mocne słowa Jarosława Wałęsy po decyzji Andrzeja Dudy. „Melina z Pałacu Prezydenckiego”

Andrzej Duda poinformował na prośbę żon Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika o wszczęciu postępowania ułaskawieniowego. – Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim – mówiła głowa państwa.

Decyzja Dudy wywołała falę komentarzy polityków w mediach społecznościowych. Ruch prezydenta chwali Janusz Cieszyński z PiS. Za „rozsądny i stabilizujący sytuację” uważa go również Jan Filip Libicki z PSL-u. O rozsądku wspomina też były premier Marek Belka, ale dodaje ze złośliwością, że „może za jakiś czas do Pałacu Prezydenckiego dotrze też powiew współczucia wobec licznych ofiar nadużywania władzy przez jego kolesi”.

Prezydent zmienia zdanie i jeszcze raz ułaskawi polityków PiS.

„Uległ. Kaczyński nakazał, Duda wykonał. Jednak miękiszon, i to wielki” – ocenił z kolei Tomasz Trela z Lewicy. Drugiego ułaskawienia spodziewał się Adam Szejnfeld. „Po co zatem ta cała szopka? Tylko po to, aby pogrzać polityczną atmosferę w kraju?!” – zastanawiał się senator PO.

„Wystarczyło ułaskawić tych przestępców od razu po uprawomocnieniu się wyroku i nie robić przestępczej meliny z Pałacu Prezydenckiego” – napisał Jarosław Wałęsa z KO. „Tym razem będzie legalne i kończące dyskusję. Obaj są winni, rozpoczęli odsiadywanie kary, zostaną ułaskawieni. Niesmak pozostanie” – wtórował mu były poseł Artur Dziambor.

Duda znowu skorzysta z prawa łaski ws. Kamińskiego i Wąsika.

Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę, że w takim wypadku poprzednie ułaskawienie nie było ważne. Była premier Ewa Kopacz zgadza się z tą opinią i dodaje, że Duda „powinien stać na straży praworządności, a pokazuje, że w imię partyjnych interesów jest w stanie zrobić wszystko”. Anna-Maria Żukowska zwróciła z kolei uwagę na to, że ułaskawienie powoduje, że Kamiński i Wąsik będą mogli startować w przyszłych wyborach.

