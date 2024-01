Wygaszenie mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika. Hołownia: Decyzja Dudy nic nie zmienia

– Zdecydowałem się na prośbę żon, że wszczynam postępowanie ułaskawieniowe. Chcę, żeby to postępowanie zostało przeprowadzone absolutnie według wszystkich standardów konstytucyjnych i ustawowych, zgodnie z przepisami konstytucji, także zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego, które uzupełniają zapisy konstytucyjne. Jest to procedura, która zostaje wszczęta w trybie prezydenckim – mówił Andrzej Duda nawiązując do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Głos w tej kwestii zabrał też Szymon Hołownia. – Była sytuacja niejasna, wątpliwość. Prezydent twierdzi, że ich ułaskawił skutecznie. Teraz mając prawo do podjęcia takiej decyzji, podejmuje ją i nikt nie może mieć wątpliwości. Oczywiście, w tej procedurze po drodze jest jeszcze prokurator, opinie chyba dwóch sądów, natomiast skoro została wdrożona, to rozumiem, że bez zwłoki zostanie przeprowadzona – ocenił, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Andrzej Duda ułaskawi Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Szymon Hołownia komentuje

Marszałek Sejmu podkreślił, że nikt nie powinien mieć intencji, aby przeciągać tę procedurę. Dodał, że ułaskawienie Dudy nic nie zmienia ws. wygaszenia mandatów poselskich, bo politycy PiS utracili je „w sposób bezpowrotny w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego”. – Ta inicjatywa, ułaskawienie prezydenta, dotyczy kary pozbawienia wolności, którą wczoraj zaczęli odbywać – wyjaśnił Hołownia.

Ministerstwo Sprawiedliwości według nieoficjalnych informacji nie ma zamiaru spieszyć się z wypuszczeniem Kamińskiego i Wąsika. W resorcie miała już w tej sprawie zapaść decyzja. Wynika z niej, że Adam Bodnar nie zwolni polityków PiS z aresztu w ciągu najbliższych godzin. Oznacza to, że Kamiński z Wąsikiem mogą spędzić w więzieniu nawet kilka kolejnych dni. Oficjalna odpowiedź na oświadczenie prezydenta jeszcze nie padła.

