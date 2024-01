Nowe wydanie „Panoramy” po długiej przerwie. Dane mówią same za siebie

W środę 10 stycznia o godz. 22.30 wyemitowano pierwszą po zmianie władz w TVP „Panoramę”. Serwis informacyjny w TVP2 i TVP Info prowadzony przez jego szefa Jarosława Kulczyckiego obejrzało średnio 741 tys. osób – poinformowały Wirtualne Media. Przełożyło się to na 8,95 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów. Program trwał 26 minut. Pod względem wizualnym niewiele się zmieniło, pozostał m.in. ten sam dżingiel.

„Panoramę” w Dwójce obejrzały średnio 603 tys. osoby, a TVP Info włączyło 138 tys. widzów. Z kolei o 23.10 w TVP Polonia wyemitowano powtórkę, które przyciągnęła przed telewizory 13 tys. osób. Dla porównania od początku 2023 r. do grudnia br. widownia „Panoramy” w Dwójce i TVP Info wyniosła 1,39 mln widzów. Wówczas program był jednak nadawany o godz. 18.

Najnowsze wyniki oglądalności „Panoramy” o nowej godzinie. Liczby nie kłamią

Kulczycki wyjaśniał, że będzie dążył do tego, aby główne wydanie „Panoramy” było emitowane o godz. 22.00. Wszystko zależy jednak od ramówki. Od poniedziałku do środy serial „Na sygnale” kończy się przed 22.30, przez co serwisu nie da się wcześniej pokazać. 22.30 została także utrzymana dla czwartku i piątku. Z kolei w weekendy serwis będzie emitowany o godz. 22:10. Drugim prowadzącym jest Piotr Jędrzejek.

– Dla mnie idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby w godzinach popołudniowych, powiedzmy około 16.00, był krótszy, 15-20 minutowy program czysto newsowy, przegląd tego, co się wydarzyło do tej pory, a o 22.00 dłuższe formy reporterskie, łącznie z materiałami analitycznymi – wyjaśnił szef programu informacyjnego Dwójki. „Panorama” na razie jest nadawana ze studia przy Woronicza 17, bo nowe władze cały czas nie mają dostępu do studia przy Pl. Powstańców Warszawy.

