Protest w obronie Wąsika i Kamińskiego. Tego nie spodziewali się ani rządzący, ani sami organizatorzy

Warszawski ratusz ocenił, że w demonstracji wzięło udział 35 tys. ludzi. Ale stołeczny urząd już tak ma, że gdy liczy frekwencję w marszach organizowanych przez PO, to uczestnicy dwoją i troją mu się w oczach. A przy manifestacjach organizowanych przez PiS liczący od Rafała Trzaskowskiego zaczynają niedowidzieć.

Uczestników manifestacji z pewnością było więcej niż 35 tys. Rzecz jasna nie było ich 300 tys., co z kolei podawało PiS. Ale z tych szacunków – jednych i drugich – od dawna się śmiejemy.

Pewne jest, że ludzi było dużo, a jak na środek tygodnia, zimę i godziny pracy – to nawet bardzo dużo. I że była moc na tej demonstracji, jak mawiają młodzi ludzie. Średnia wieku na marszu była bliska wieku emerytalnego, a mimo to głos tłumu skandującego różne hasła np. „Sienkiewicz, sam się zlikwiduj” nawiązujące do likwidacji mediów publicznych był słyszalny.