Ile wypadków miało wojsko przy granicy z Białorusią? Mamy najnowsze dane z MON

Pędzące wojskowe pojazdy dają się we znaki mieszkańcom wielu przygranicznych miejscowości. Rozjeżdżają lokalne drogi, wzbijają tumany kurzu, dochodzi również do groźnych zdarzeń z ich udziałem. W styczniu wojskowa ciężarówka wypadła z drogi w okolicach Hajnówki. Na miejsce wezwano śmigłowce ratownicze, do szpitala przewieziono 11 osób. Warunki na drogach były wówczas bardzo trudne. Wszystko wskazuje na to, że pojazd wpadł w poślizg i uderzył w drzewo. Sprawą zajmuje się wydział do spraw wojskowych Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, postępowanie prowadzi też białostocki oddział Żandarmerii Wojskowej.

Aktywiści alarmują, że pędzące pojazdy stały się normą także w najcenniejszym przyrodniczym obiekcie w Polsce, czyli Puszczy Białowieskiej. W listopadzie wojskowy samochód śmiertelnie potrącił żubra. Media obiegło poruszające nagranie, na którym widać było, jak do martwego zwierzęcia podeszło to, które przeżyło. Wojsko tłumaczyło, że zwierzę najprawdopodobniej wyszło na drogę „znienacka”, dlatego kierowca nie zdążył wyhamować. Rzecznik prasowy Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie zapewniał, że wojskowa ciężarówka jechała około 40 km/h.

– W pojeździe podróżowali też inni żołnierze, ale nikomu nic się nie stało. Kierowca nie został ukarany, okoliczności nie wskazują, aby przyczynił się do zdarzenia – informował kapitan Iwo Sawa.