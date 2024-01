Makabra w Ciechanowie. 27-latek miał zaatakować znajomego siekierą

W minioną niedzielę policja otrzymała zgłoszenie, z którego wynikało, że 27-latek miał rzucić się z siekierą na znajomego i zadawać mu ciosy w głowę. Wcześniej mieli wspólnie pić alkohol. Domniemany sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji.

Ciechanów. 27-latek miał zaatakować znajomego siekierą

Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego ciechanowskiej komendy, po otrzymaniu zgłoszenia w tej sprawie, natychmiast podjęli działania w celu zgromadzenia materiału dowodowego. Na miejscu wykonali oględziny, zabezpieczyli także siekierę, którą sprawca miał zadawać ciosy pokrzywdzonemu. Na tej podstawie Prokuratura Rejonowa w Ciechanowie wszczęła śledztwo.

Wiadomo, że 27-latek usłyszał już zarzut usiłowania zabójstwa. Do sądu został skierowany wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego areszt na najbliższe 3 miesiące. 27-latkowi grozi kara nawet dożywotniego więzienia. Poszkodowany 60-latek został przetransportowany do szpitala. Nie są znane szczegóły dotyczące jego stanu zdrowia.

