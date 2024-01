Nowy projekt ustawy o KRS. Sędziowie nie będą wybierani przez Sejm

W piątek, 12 stycznia minister sprawiedliwości Adam Bodnar zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Propozycja zakłada zmianę sposobu wyboru członków organu oraz powołanie Rady Społecznej.

Bodnar o „gruntownej reformie” KRS

Podczas konferencji w Ministerstwie Sprawiedliwości prokurator generalny podkreślił, że funkcjonowanie KRS wymaga „gruntownej reformy”. Szczególną uwagę poświęcił trybowi wyboru członków organu. – Niestety, ze względu na zmiany ustawowe, które były przyjęte w 2018 roku, a później były też kontynuowane, doszło do tego, że 15 sędziów-członków KRS wybiera Sejm. Ta zmiana doprowadziła do licznych problemów – stwierdził Bodnar.

Za jeden ze sposobów na ich rozwiązanie uznał „przyjęcie kompleksowej ustawy o KRS”. – Ten projekt ustawy sprowadza się do tego, że to sami sędziowie, przy wsparciu Państwowej Komisji Wyborczej, będą wybierali sędziów-członków KRS, że te wybory będą przejrzyste, będą dostępne w taki sposób, aby środowisko sędziowskie miało swoją reprezentację – wyjaśnił minister sprawiedliwości.

Zmiana trybu wyboru sędziów

Członkowie KRS będą wybierani przez uczestników bezpośrednich, tajnych wyborów organizowanych przez PKW. Prawo do zgłaszania kandydata przysługiwać ma określonej grupie sędziów, ale też Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radców Prawnych i Krajowej Radzie Prokuratorów. Przedstawiciela zaproponować będą mogły także organy uprawnione do nadawania stopni naukowych w dziedzinie nauk prawnych oraz grupy co najmniej dwóch tysięcy obywateli.

Projekt ustawy przewiduje także powołanie przy KRS Rady Społecznej, która zajmie się opiniowaniem kandydatów i „zminimalizuje ryzyko nacisków politycznych na sądy”. – Mamy wielką nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta, że zostanie następnie podpisana przez prezydenta, i że – być może dzięki temu – przynajmniej jedna cząstka sporu o praworządność w Polsce zostanie zakończona – podsumował Bodnar.

