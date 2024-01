Ks. Isakowicz-Zaleski pośmiertnie odznaczony? Tego chce Młodzież Wszechpolska

„W imieniu wielu obywateli, którzy podziwiają i doceniają nieoceniony wkład w historię naszego kraju, jaki wniósł zmarły ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski apelujemy o przyznanie mu Orderu Orła Białego” – czytamy w liście zamieszczonym na stronie organizacji.

Młodzież Wszechpolska argumentuje, że duchowny był „niezłomnym kapłanem, społecznikiem oraz obrońcą prawdy historycznej i dobrego imienia Kościoła”, który „nie bał się upominać o naszych rodaków na Kresach”.

Order Orła Białego dla ks. Isakowicza-Zaleskiego. „Autorytet moralny”

Autorzy listu napisali, że „życiowa misja, poświęcenie dla dobra wspólnego, a także nieustanne dążenie do sprawiedliwości uczyniły z Księdza Isakowicza-Zaleskiego jedną z najważniejszych postaci naszych czasów”, a duchowny stał się autorytetem moralnym dla wielu osób.

Młodzież Wszechpolska przypomniała zaangażowanie księdza w przywracanie pamięci o ludobójstwie na Wołyniu oraz jego starania o godny pochówek zamordowanych tam Polaków.

„W 2008 wystąpił z apelem o potępienie przez władze polskie ludobójstwa Polaków dokonanego przez OUN-UPA na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Był też prezesem założonej przez siebie Fundacji Kresowej »Memoria et Veritas« i organizatorem dorocznych konkursów szkolnych wiedzy o Kresach oraz przewodniczącym komitetu honorowego budowy pomnika »Rzeź Wołyńska«, dłuta prof. Andrzeja Pityńskiego, we wsi Domostawa w gminie Jarocin na Podkarpaciu. Wspierał także akcję Stowarzyszenia »Wspólnota i Pamięć« pod hasłem »Wołyń na Powązki«. Walczył, by nazywać ludobójstwo po imieniu, bez eufemizmów i półprawd. Dostrzegał, że temat ludobójstwa wołyńskiego jest pomijany i nie podejmuje się realnych działań. Protestował przeciwko gloryfikacji zbrodniarzy” – argumentom autorzy listu, którzy podpisali się jako „zatroskani Polacy”.

„Z pełnym przekonaniem wierzymy, że ten symboliczny gest jest zasłużoną formą uhonorowania tej wyjątkowej postaci, która na wieki pozostawi trwały ślad w historii Polski” – dodali.

Order Orła Białego to najwyższy order Rzeczypospolitej, ustanowiony w 1705 r., reaktywowany w 1921 r. Jest on nadawany najwybitniejszym Polakom oraz najwyższym rangą przedstawicielom państw obcych.

Czytaj też:

Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski nie żyje. Anna Dymna żegna przyjaciela we wzruszającym wpisieCzytaj też:

Terlikowski o ks. Isakowiczu-Zaleskim: Jeśli w polskim Kościele był jakiś prorok, to właśnie odszedł