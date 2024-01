Rozpoczęto procedurę obsadzenia mandatu po Kamińskim. Co z Wąsikiem?

W piątek, 12 stycznia Szymon Hołownia ogłosił rozpoczęcie procedury ponownego obsadzenia mandatu po Mariuszu Kamińskim. Dzień wcześniej podkreślił, że działania są skutkiem ogłoszenia postanowienia o jego wygaszeniu. Stwierdził również, że sprawa byłego szefa MSWiA „żadnej wątpliwości nie budzi”.

Procedura obsadzenia mandatu

W przypadku Macieja Wąsika marszałek Sejmu podjął decyzję o wstrzymaniu czynności. – Mandat po pośle Wąsiku wygasł, ale by uruchomić procedurę obsadzenia go, muszę mieć niesprzeczny komunikat. To nie jest moja wina – wyjaśnił, cytowany przez Onet. Zapowiedział również, że ponownie rozpatrzy sprawę po tym, jak „zakończy się ten chaos w Sądzie Najwyższym”.

Lider Polski 2050 podkreślił jednak, że obaj politycy nie będą mogli brać udziału w obradach Sejmu. – Panowie utracili mandaty poselskie w sposób bezpowrotny w związku z wyrokiem sądu okręgowego. Ta inicjatywa, ułaskawienie prezydenta, dotyczy kary pozbawienia wolności, którą zaczęli odbywać – dodał, cytowany przez RMF 24. Zauważył jednak, że – tak jak pozostali byli posłowie – będą mieli prawo do uczestniczenia w uroczystościach organizowanych w gmachu przy ul. Wiejskiej.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

W grudniu zeszłego roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek, 9 stycznia funkcjonariusze policji zatrzymali ich na terenie Pałacu Prezydenckiego i doprowadzili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Dzień później były szef służb specjalnych trafił do placówki penitencjarnej w Radomiu, a jego zastępca – do zakładu pod Ostrołęką.

W czwartek, 11 stycznia Andrzej Duda ogłosił rozpoczęcie procedury ponownego ułaskawienia obu polityków. – Panie (żony byłych posłów – red.) przyszły prosić mnie, żebym doprowadził do ich uwolnienia. Maciej Wąsik i Mariusz Kamiński podjęli strajk głodowy. Nie przyjmują posiłków. Nie trzeba tłumaczyć, co to oznacza – argumentował prezydent.

