ABW weszła do mieszkań antysystemowców. Poseł Konfederacji: Sprawa wygląda niepokojąco

Z nieoficjalnych informacji portalu wynika, że służby 11 stycznia 2024 weszły do mieszkań sześciu lub nawet dziewięciu osób. Nie zostały one zatrzymane, a o szczegółach akcji informowały w mediach społecznościowych. Wniosek o przeszukania wydał Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie na podstawie materiałów zebranych przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego i ABW.

Śledztwo w sprawie zamachu stanu i podżegania do zabójstwa

Większość osób, których dotyczył wniosek, jest związana ze Stowarzyszeniem „Bronimy Munduru dla Przyszłych Pokoleń”. Założył je Jakub K., były zawodowy żołnierz i oficer w stopniu porucznika. Na stronie stowarzyszenia można znaleźć m.in. treści antyszczepionkowe i kwestionujące pandemię COVID-19.

Po przeszukaniu mieszkania K. napisał, że „tylko na państwo z dykty można robić zamach stanu przez legalnie założone stowarzyszenie”. Funkcjonariusze ABW przeszukali także mieszkania Aleksandra S., zawodowego żołnierza udzielającego się na jednym z antysystemowych portali oraz radczyni prawnej Katarzyny T. wspierającej ruch antyszczepionkowy.

Śledztwo dotyczy bardzo poważnych zarzutów: przygotowywania zamachu stanu, podżegania do zabójstwa jednego z polskich generałów oraz kontaktów z agentami obcych służb, prawdopodobnie rosyjskich. Czyny te miały być realizowane w 2021 i 2022 roku. Nie wiadomo, dlaczego mieszkania zostały przeszukane dopiero teraz. ABW nie wydała komunikatu w tej sprawie.

W 2021 roku portal Oko.Press informował, że środowiska antyszczepionkowe, antysystemowe i skrajne zostały zinwigilowane przez działaczy prorosyjskich. Portal dodaje, że osoby, których mieszkania przeszukano mają „liczne kontakty” z nowymi posłami Konfederacji.

Do sprawy odniósł się na portalu X poseł Grzegorz Płaczek.

„Korzystając z praw posła partii Konfederacja, staram się bliżej ustalić, o co chodzi w sprawie wczorajszego przeszukania mieszkań członków »Stowarzyszenia Bronimy Mundury dla Przyszłych Pokoleń« oraz współpracujących ze stowarzyszeniem aktywistów, radców prawnych i prawników” – pisał.

