Działacz młodzieżówki partii Ziobry zarobił trzy miliony w TVP. Tusk grzmi ws. 26-latka

Dariusz Joński ujawnił w mediach społecznościowych, że działacz młodzieżówki Suwerennej Polski Paweł Gajewski przez trzy lata zarobił w TVP ponad trzy miliony złotych. Informację otrzymał w ramach wniosku o udostępnienie informacji publicznej od likwidatora Daniela Gorgosza. Sprawę skomentował w wywiadzie dla TVN, Polsatu i TVP Donald Tusk, który ocenił, że słowo zarobił jest „nietrafione”.

Szef rządu o TVP. „To nie może być fabryka pieniędzy dla ludzi bez doświadczenia w mediach”

Premier komentował, że „jest absolutnie przekonany, że media publiczne są wartością publiczną i zasługują na wsparcie”. Stwierdził w nawiązaniu do człowieka Ziobry, że „to nie może być fabryka pieniędzy przez ludzi, którzy z dziennikarstwem i mediami nigdy nie mieli tak naprawdę nic wspólnego”.

Tusk uspokajał, że „środków niezbędnych, żeby media publiczne działały zgodnie z misją publiczną, naprawdę nie zabraknie, ale naprawdę nie trzeba do tego miliardów”. – Znajdziemy sposób, ale bez porównania oszczędniejszy niż to Bizancjum za Kurskiego i jego następcy – zaznaczył szef rządu. Tusk uderzył w byłego szefa Telewizji Polskiej oceniając, że „okrył się hańbą do końca życia”.

Donald Tusk uderzył w Jacka Kurskiego. Przypomniał, że chciał go odwołać Andrzej Duda

Premier przypomniał, że swego czasu odwołania Jacka Kurskiego chciał Andrzej Duda. – Wyobrażacie sobie, jaką ten człowiek ma reputację, skoro nawet liderzy jego obozu mają o nim jak najgorszą opinię? – powiedział Tusk. Szef rządu zapewnił, że „jeśli się okaże, a to nie jest jego zadanie, że dokonał nadużyć i przestępstw, to będzie odpowiadał jak każdy inny człowiek”. – Ale ja tu nie mam nic do powiedzenia, bo ja nie prowadzę śledztw – podkreślił Tusk.

Dziennikarze zapytali Tuska o Wąsika i Kamińskiego. „Tak naprawdę nie wiadomo, czy chce ich ułaskawić"

