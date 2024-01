Policja odpowiada ws. nacisków na wiceszefa warszawskiej policji. „Krzywdzące dla całej formacji”

„Rzeczpospolita” podała nieoficjalnie, że w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na wiceszefa policji w Warszawie insp. Krzysztofa Smelę, pierwszego zastępcę KSP do spraw kryminalnych, wywierano naciski dotyczące stosowania środków techniki operacyjnej, w tym podsłuchów. Wszystko po to, aby jak najszybciej zatrzymać byłych ministrów.

Smela nie chciał ulec presji, więc wyłączono go z akcji. Według rp.pl na znak sprzeciwu podał się do dymisji, składając raport o odejście na wcześniejszą emeryturę. Nie wiadomo, czy ostatecznie zastosowano kontrolę wobec Kamińskiego i Wąsika.

Policja odpowiada ws. zastępcy komendanta Komendy Stołecznej Policji Krzysztofa Smeli

Informacjom zaprzeczyła polska policja. W komunikacie czytamy, że zastępca komendanta Komendy Stołecznej Policji złożył raport o przejście na emeryturę już 8 listopada 2023 roku, a następnie go wycofał. Dodano, że „po przeglądzie kadrowym kierownictwa polskiej policji złożył kolejny 10 stycznia 2024 r”..

Policja podsumowała, że „sugerowanie odejścia ze służby Smeli w związku z realizacją przez policję postanowienia sądu jest nieprawdziwe i krzywdzące dla całej formacji”. Na zakończenie wyjaśniono, że wiceszef policji w Warszawie przejdzie na emeryturę 2 lutego 2024 r.

Kulisy zatrzymania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. „Rozmach ujęcia bez precedensu”

W kulisach dotyczących zatrzymania Kamińskiego i Wąsika wzięło udział kilkudziesięciu policjantów, a 14 weszło do Pałacu Prezydenckiego. Stało się to możliwe dzięki współpracy z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa. „Rozmach ujęcia” polityków PiS miał być „bez precedensu”. Można go było porównać do obław na gangsterów posiadających status niebezpiecznych.

