DJ Iroon zmarł w wypadku pod Ostrowem. Jechał zobaczyć swoje nowo narodzone dziecko

W czwartek 11 stycznia na DW 445 w miejscowości Odolanów zderzyły się trzy pojazdy. W wypadku na ulicy Kaliskiej uczestniczyły samochody marek Audi, Opel oraz Citroen. Portal ostrow24.tv ustalił, że to ten pierwszy pojazd z dużą prędkością wyprzedzał ciąg aut. W trakcie manewru zahaczył jednak o inny samochód.

Wypadek w Odolanowie. Nie żyją dwie osoby

Rozpędzone Audi uderzyło następnie w drzewo i jeszcze trzeci pojazd. Uderzonym Oplem jechała kobieta z noworodkiem, a Citroenem samotna kobieta. Ostrowska policja przekazała, że w wyniku zdarzenia nie uniknięto ofiar śmiertelnych.

– Niestety w wyniku tego wypadku śmierć na miejscu poniósł 28- letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. 5 osób, w tym kilku miesięczne dziecko, zostało przetransportowanych do okolicznych szpitali tj. w Ostrowie Wielkopolskim, Kaliszu i Krotoszynie – informowali funkcjonariusze.

Nie żyje DJ Iroon. Właśnie został ojcem

W szpitalu zmarł kolejny uczestnik zdarzenia, 19-letni pasażer Audi, mieszkaniec powiatu ostrowskiego. Jak podały lokalne media, 28-latkiem z Sulmierzyc okazał się znany w regionie DJ Iroon. Polska Agencja Prasowa dowiedziała się, że jechał on do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, by odebrać swoją partnerkę z nowo narodzonym dzieckiem.

Jak informowano, w Audi znajdował się jeszcze trzeci pasażer. 22-letni mężczyzna przeżył, choć nie wiadomo, jak poważne są jego obrażenia. Portal ostrow24.tv podkreślał, że akcja ratunkowa trwała aż 6 godzin.

