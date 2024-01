Mocne słowa Andrzeja Dudy. Publiczność zareagowała brawami

Andrzej Duda pojawił się w Wojniczu (woj. małopolskie), gdzie wziął udział w obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa. – Wincenty Witos od samego początku tkwił w przeświadczeniu, że najważniejsza jest Polska, ziemia i wiara, i że to jest to, co w tamtym czasie dla Polaka, człowieka polskiej wsi, było fundamentem. Nie było to powszechnym przekonaniem, on to budował – mówił prezydent.

Prezydent o „największym w naszych dziejach Polaku”

Głowa państwa podkreśliła, że nazwisko Witosa „należy do panteonu największych w naszych dziejach Polaków”. – To nie tylko 150. rocznica urodzin tego wielkiego Polaka, ale to jest, proszę państwa również i pytanie, jakie Wincenty Witos pewnie by zadał, gdyby fizycznie mógł być dzisiaj między nami, o dzisiejszą Polskę, o to co się w tej Polsce dzieje dzisiaj? Że oto posłowie zostają zamknięci do więzienia – zaczął Duda.

– O jakże to przypomina tamten 1920-1930 rok. W tamtej sytuacji, chociaż poszukano wytrychu i wcześniej rozwiązano parlament i to była taka przerwa, kiedy nie mieli immunitetu, żeby ich zamknąć w twierdzy brzeskiej. Teraz już się nie patyczkowano. Ktoś dzisiaj krzyknie: „ale to wymiar sprawiedliwości”. Wtedy też był wymiar sprawiedliwości! Przecież procesu brzeskiego nie rozstrzygnął formalnie żaden polityk, tylko sędziowie! – kontynuował prezydent.

Andrzej Duda na obchodach 150. rocznicy urodzin Wincentego Witosa

Duda powiedział, że „skazali ówczesnych polityków, patriotów, na karę więzienia pod różnymi pretekstami”. – Po to, żeby ich osadzić, po to, żeby dać przykład grozy, po to, żeby zrealizować wolę polityczną, bo nikt chyba co do tego nie ma wątpliwości – wymieniała głowa państwa. Prezydent zastanawiał się „co by dzisiaj powiedział Witos, wtedy także aresztowany, który musiał potem wyjechać z Polski”.

– Wincenty Witos chciał Polski wolnej, suwerennej, niepodległej, demokratycznej bez żrących ją chorób, takich m.in. jak korupcja. Właśnie dlatego m.in. odszedł z PSL i założył PSL Piast, ponieważ sprzeciwiał się słabości i skorumpowaniu władz ówczesnej partii. Wiedział, jak tego typu zjawiska niszczą państwo i że trzeba je piętnować z całą mocą. Gdzie jest dzisiaj PSL? Uczestniczy w rządzącej koalicji, która zamyka posłów do więzienia – zakończył Duda. Po tych słowach rozległy się brawa.

