Youtuber rozdaje auta za 2,5 mln zł. Pobił rekord polskiego internetu

Youtuber Kamil Labudda, znany m.in. z zostawienia 100 tys. w skrzyni przed domem dziecka, zorganizował w sieci loterię, w której można wygrać siedem stuningowanych samochodów o łącznej wartości niemal 2,5 miliona złotych. Wśród nagród głównych do wygrania było BMW M3 Touring i Mercedes A45 AMG. Nagrody dodatkowe to Audi RS6 oraz Toyota Supra. Kolejne trzy auta to E46 330i Coupe.

Do wygrania było również po 10 sztuk iPhone’a 15, laptopów gamingowych Acer Nitro czy konsol PlayStation 5. Łączna pula nagród wynosiła trzy mln zł. Aby wziąć udział w konkursie, trzeba było kupić e-booka, za który otrzymywało się jeden, trzy, sześć lub 10 losów. Wszystko w zależności od liczby stron, a przez to ceny. W e-bookach znajdowały się kulisy działalności „Buddy”, które nie są publikowane w jego mediach społecznościowych.

Youtuber „Budda” rozdaje auta za 2,5 mln zł

„Może chcesz wybrać się ze mną w podróż do Stanów, na Eurotripa albo do Wielkiej Brytanii Cullinanem? Może chcesz zobaczyć od zaplecza przygotowania jednej z najbardziej medialnych, tajemniczych akcji tego roku, jaką był 1 MILLION TOUR!” – relacjonował Labudda. „Niewyobrażalne liczby idą za cała akcja, jeśli chodzi o zasięg materiałów, zasięg kanału nadawczego, zasięg insta story” – komentował youtuber jeszcze przed akcją.

W niedzielę o godz. 16. wystartował event, który można były śledzić na żywo. Losowanie potrwa do 20.30. Relację w pewnym momencie obserwowało prawie 650 tys. Polaków, a przez kolejne minuty ponad 0,5 mln. „Budda” przy okazji pobił rekord oglądalności polskich transmisji na żywo. Poprzedni należał do Sylwestra Wardęgi i został ustanowiony na początku października przy okazji live’a o aferze pedofilskiej youtuberów tzw. Pandora Gate. W ciągu ok. godziny włączyło go ponad 400 tys. osób.

