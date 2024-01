Ten wpis błyskawicznie usunięto z konta Dudy. Wiadomo, kogo dotyczyły zaskakujące słowa

„Powiedz mu, żeby zapytał swoją żonę, co to znaczy ‘ mieć jaja’. Ona wie!” — wpis o takiej treści pojawił się kilka dni temu na koncie Andrzeja Dudy w mediach społecznościowych. Wiadomość została jednak szybko usunięta.

„W związku z tym, że na koncie pana prezydenta Andrzeja Dudy na portalu X pojawił się nietypowy wpis, który dość szybko zniknął, zwróciłem się do pana prezydenta z propozycją sprawdzenia bezpieczeństwa dostępu do jego kont społecznościowych. Panie prezydencie, jesteśmy do dyspozycji” – skomentował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Prywatna korespondencja prezydenta ujrzała światło dzienne. Została szybko usunięta

Głowy państwa bronił szef jego gabinetu. – To była prywatna korespondencja, którą prezydent miał do kogoś wysłać. Szybko ją skasował. To były słowa w prywatnej rozmowie, nie chciałbym jej komentować. Prezydent to usunął – wyjaśnił Marcin Mastalerek. – Prezydent się pomylił, i co? Ma być sztywniakiem i nie może prywatnie do kogoś napisać? – dodał minister.

Pojawiły się spekulacje, że wpis Dudy mógł dotyczyć Szymona Hołowni, ale ten zaprzeczył. – Zwróciłem na to uwagę, bo doniesiono mi o tym. Natomiast mam dość twarde zapewnienia, również ze środowiska, którego to najprawdopodobniej dotyczyło, że chodziło o kogoś innego i ta osoba nawet jest wskazana z imienia i nazwiska – podkreślił marszałek Sejmu. Lider Polski 2050 dodał, że może chodzić o „dość prominentnego” polityka PiS.

Wpadka Andrzeja Dudy. Chodziło o Krzysztofa Sobolewskiego i jego żonę?

Więcej światła na tę sytuację rzuciła w programie „W kuluarach” Agata Adamek. – Idąc za ciosem, zaczęłam drążyć. Doszłam do takich informacji, że osobą opisywaną w tym tweecie był Krzysztof Sobolewski i jego żona, były sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości. Nie wiem, do kogo tweet był zaadresowany. Te słowa dotyczyły Sylwii Sobolewskiej – powiedziała dziennikarka TVN24.

