Nowe przepisy dot. powołań do wojska. Sześć godzin na stawienie się w jednostce

Od soboty, 13 stycznia w Polsce obowiązuje nowy wzór karty powołania do służby wojskowej. Schemat ma zastosowanie w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. Został określony przez rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 7 grudnia ubiegłego roku.

Rozporządzenie szefa MON. Karta powołania

Karta podzielona jest na dwie części przeznaczone odpowiednio dla szefa wojskowego centrum rekrutacji i osoby powoływanej. Pierwszą z nich poświęcono danym mobilizowanego i określeniu ostatecznego terminu stawienia się w miejscu zbiórki.

Na kolejnych stronach znajdują się informacje dla osoby powołanej, w tym wymagania związane z czasem przybycia do jednostki. „»NATYCHMIAST« oznacza, że osoba powołana powinna nie później niż w ciągu sześciu godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny stawić się do określonego w tej karcie miejsca stawiennictwa” – wyjaśniono.

W dokumencie przewidziano także zobowiązanie do przybycia „drugiego dnia mobilizacji do godziny 12:00”, co oznacza, że osoba powołana musi dotrzeć do jednostki w kolejnym dniu po terminie określonym w prawym górnym rogu pierwszej strony karty powołania. Data stawiennictwa może również zostać wyznaczona na konkretny dzień i godzinę.

Więzienie za uchylenie się od służby

W schemacie znalazły się też informacje o dokumentacji, jaką należy przynieść na miejsce zbiórki. „Osoba powołana zabiera ze sobą tę kartę, książeczkę wojskową, dowód osobisty, a także inne dokumenty, według uznania, które mogą mieć wpływ na przebieg jej służby” – poinformowano. Wspomniano także o przedmiotach osobistych, takich jak przybory toaletowe i zapasowa bielizna, oraz dziennej racji żywności.

Na kolejnej stronie widnieje potwierdzenie odbioru, które powinien wypełnić mobilizowany. W tej części znalazło się również pouczenie o konsekwencjach niestawienia się. „Kto w czasie mobilizacji lub wojny będąc powołany do czynnej służby wojskowej nie zgłasza się do tej służby w określonym terminie i miejscu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat trzech” – przekazano. W przypadku uchylenia się od służby wojskowej w określonych sytuacjach minimalna kara wynosi pięć lat więzienia.

