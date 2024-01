Ireneusz Raś chce być prezydentem Krakowa. „Przygotowuję się z zapleczem”

– Jestem gotowy do startu w wyborach prezydenckich w Krakowie, od wielu miesięcy przygotowuję się do tego z moim zapleczem politycznym – powiedział w Porannej rozmowie w RMF FM poseł PSL Ireneusz Raś. – Żeby tak się stało, to muszę się stać jeszcze jakieś rzeczy po drodze – dodał.

–Uważam, że w Krakowie wysyp kandydatów pokazał małą groteskę. Żeby być prezydentem Krakowa, trzeba zjednoczyć większy obszar – powiedział. – Kraków wart jest mszy, jest wart porozumienia, chcę być jego elementem – zapewnił.

„Wysyp kandydatów” w Krakowie. Kto chce być prezydentem?



W 2021 roku Ireneusz Raś i Paweł Zalewski zostali wykluczeni z PO na wniosek przewodniczącego partii Borysa Budki. Jan Grabiec, rzecznik Platformy decyzję o wyrzuceniu polityków tłumaczył ich działaniem na szkodę ugrupowania, polegającym na wielokrotnym kwestionowaniu decyzji władz partii. Ireneusz Raś dołączył do ludowców.

W rozmowie z „Wprost” o ważności wyborów prezydenckich w Krakowie mówił radny Łukasz Gibała.

– To będą przełomowe wybory w Krakowie. Jacek Majchrowski zadłużył miasto na 9 mld zł i trzeba po nim posprzątać. Dziś jestem liderem rankingów, ale Małgorzata Wassermann to poważna konkurentka, nie można jej lekceważyć. Aleksander Miszalski z PO? On wprowadzi do Krakowa wszystkie problemy związane z polaryzacją ogólnopolską i upartyjnianiem samorządów. To byłby najazd Hunów na Magistrat. Po stanowiskach upychano by ludzi miernych, biernych ale wiernych. A nie takich, którzy kochają i znają to miasto. A tego dzisiaj Krakowowi trzeba – mówił radny.

