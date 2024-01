Kary za mowę nienawiści. Śmieszek podał termin

O nowelizacji przepisów wiceminister sprawiedliwości mówił Wirtualnej Polsce.

–To dosyć prosty zabieg legislacyjny. Zostały uruchomione prace, także na mój wniosek, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Do końca lutego takie przepisy powinny zostać opracowane i wyjść z Ministerstwa Sprawiedliwości po konsultacjach międzyresortowych – powiedział Krzysztof Śmiszek w programie „Tłit”.

Kary za mowę nienawiści. Przepisy wzorowane na unijnych

Wiceminister sprawiedliwości z Nowej Lewicy zapewnił, że sprawa będzie szybko załatwiona. Projekt ustawy znowelizuje przepisy Kodeksu Karnego, które będą zakazywały przestępstw z nienawiści, mowy nienawiści, czyli motywowania przestępczych czynów takimi przesłankami jak płeć, tożsamość płciowa, orientacja seksualna, wiek czy niepełnosprawność.

Śmiszek dodał, że takie przepisy obowiązują w większości krajów Unii Europejskiej. – To są te same przepisy, które regulują mowę nienawiści z uwagi na rasę i pochodzenie etniczne. To będzie ten sam przedział kar – dodał.

W połowie grudnia do zapowiadanej zmiany w przepisach odniosła się Anna Żukowska. Przewodnicząca klubu Lewicy wskazała, że politycy ugrupowania będą dążyli do wprowadzenia kilkunastu rozwiązań prawnych, m.in. nowelizacji Kodeksu karnego w zakresie mowy nienawiści. Celem będzie ściganie z urzędu mowy nienawiści ze względu na orientację czy tożsamość psychoseksualną lub płeć.

– Każdy, kto jak np. prezydent Andrzej Duda powie, że LGBT to nie ludzie, tylko ideologia, będzie musiał odpowiedzieć za swoje słowa – zapowiedziała posłanka.

W 2020 roku społeczność LGBT stała się jednym z głównych tematów kampanii prezydenckiej. Wszystko za sprawą Karty Rodziny podpisanej przez prezydenta Andrzeja Dudę, a także wypowiedzi polityków PiS, m.in. Joachima Brudzińskiego, który stwierdził, że „Polska bez LGBT jest piękniejsza”.

