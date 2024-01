ESG bez tajemnic: Sustain Tomorrow Conference by Wprost&Inner Value

1 stycznia 2024 wchodzą w życie nowe regulacje unijne, w tym dyrektywa CSRD, która nakłada na firmy obowiązki związane z raportowaniem ESG. Jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się więcej na temat dyrektywy Corporate Sustainability Due Diligence Directive? To właśnie na Sustain Tomorrow Conference eksperci z różnych dziedzin podzielą się swoimi doświadczeniami i wskazówkami dotyczącymi implementacji praktyk ESG, które nie tylko wpływają korzystnie na środowisko, ale także zmieniają oblicze dzisiejszego świata biznesu.

ESG i nadchodzące zmiany

Kiedy mówim o ESG, najczęściej przychodzą nam na myśl zasady, które zostały wypracowane przez ekspertów OECD. W 2015 roku zostały przyjęte przez ONZ, jako zasady zrównoważonego rozwoju. Z czasem przyjmowały je także inne organizacje międzynarodowe, w tym Komisja Europejska.

Zrównoważony rozwój ma swój konkretny wymiar w procesach, które skrótowo nazywamy ESG. Nazwa ta pochodzi od trzech terminów w języku angielskim, czyli E – Environment (środowisko), S – Society (społeczeństwo), G – Governance (ład korporacyjny). Te trzy terminy tak naprawdę oznaczają obszar działań mających na celu troskę o środowisko, społeczną odpowiedzialność, ale także działania przedsiębiorców.

Wprowadzenie nowych regulacji dla polskich przedsiębiorstw uczestniczących w wymianie handlowej z państwami członkowskimi oznacza, że ich partnerzy z obszarów Unii Europejskiej będą wymagać udokumentowania śladu węglowego organizacji lub produktu. Dlaczego? Emisje pośrednie powstałe w łańcuchu dostaw (u polskiego producenta) mają wpływ na ostateczny wynik śladu węglowego zagranicznego odbiorcy. Na konferencji grono znamienitych ekspertów podpowie, jak odpowiednio przygotować się do tego, by sprostać nadchodzącym zmianom.

Szansa na poszerzenie wiedzy

W trakcie konferencji poruszonych zostanie wiele istotnych tematów. By przedstawić je w sposób rzetelny i przejrzysty, wydarzenie podzielone zostało na 4 panele i 2 prelekcje.

Panele:

I Panel: Mierz, redukuj, kompensuj. Dlaczego ślad węglowy spółki jest istotnym KPI dla biznesu

II Panel: Zarządzanie czynnikami ESG. Jakich zmian organizacyjnych należy dokonać w celu wdrożenia standardu

III Panel: ESG for values. Jak budować wartość firmy w oparciu o ESG

IV Panel:Zarządzanie różnorodnością i tworzenie inkluzywnej kultury organizacyjnej jako element zrównoważonego rozwoju firmy

Prelekcje:

I Prelekcja: Atestacja Raportów ESG zgodna z dyrektywą CSRD. W jaki sposób będzie przebiegać i jak się przygotować?

II Prelekcja: Odpowiedzialność „od kołyski, aż po grób” – zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw

Różne branże – te same cele

Wśród panelistów znajdują się m.in. Justyna Wysocka Golec, Partner Associate, Consulting, Liderka Zespołu ESG, Climate & Nature z KMPG.

W swojej pracy najczęściej skupia się na obszarze ochrony środowiska. Pracowała na różnych stanowiskach w biznesie, w organizacjach pozarządowych, dla rządów (PL, RU, BG, KZ) oraz dla organizacji międzynarodowych (UNIDO). Specjalizuje się w metodykach obliczania emisji GHG, projektowaniu systemów offsetowych i strategiach dekarbonizacji przedsiębiorstw – czytamy na stronie KMPG.

Interesujące zagadnienia poruszą także Anna Kaczmarska i Piotr Plocha z PAIH, którzy wspierają polskie firmy w zakresie edukacji o raportowaniu ESG. (Anna Kaczmarska, PAIH: Wspieramy polskie firmy w zakresie edukacji o raportowaniu ESG (youtube.com))

Partnerem panelu jest również Plan BeEco, czyli polski start-up, który dąży do tego, by jak najwięcej firm było neutralnych klimatycznie. Ich celem jest to, by każdego dnia dążyć do zmian na lepsze.

Jednym z głównych mówców konferencji będzie Paulina Górska, ekoedukatorka i dziennikarką prowadząca podcasty. Obszar jej działań skupia się wokół popularyzacji wiedzy o zrównoważonym rozwoju.

Jak widać, wśród zaproszonych gości znajdują się wyjątkowi specjaliści, dla których znaczenie ma wspólna walka o lepsze jutro. Zapraszamy do udziału w konferencji ESG, gdzie wspólnie możemy kształtować lepszą, bardziej zrównoważoną przyszłość biznesu. Więcej informacji można znaleźć na stronie.