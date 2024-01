List Mariusza Kamińskiego z więzienia. „Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać”

Lista Mariusza Kamińskiego pojawił się we wtorek w jego mediach społecznościowych. Skazany prawomocnym wyrokiem polityk PiS dziękuje za wparcie z nim jak i z Maciejem Wąsikiem.

Odręczny list Kamińskiego na jego profilu. Jest apel

„Kochani, bardzo dziękuję Wam za wsparcie za solidarność ze mną i z Maćkiem, za słowa otuchy dla naszych najbliższych, za modlitwy. Proszę i apeluję, walczcie ze złem, które ponownie pojawiło się w naszym kraju 13 grudnia” – zaapelował polityk.

W dalszej części zapewnia, że zarówno on jak i Maciej Wąsik „trzymają się mocno”. „Nasi wrogowie nigdy nie zobaczą białych flag w naszych rękach. Podły reżim Tuska nie jest w stanie nas złamać. Damy radę. Zwyciężymy” – dodał. Mariusz Kamiński podkreślił na końcu listu, że „razem obronimy Polskę”.

Przed zakładem karnym w Radomiu, gdzie przebywa Kamiński organizowane są protesty. Biorą w nich udział osoby, które domagają się wypuszczenia polityków PiS na czas trwania procedury ułaskawieniowej.

Żona Kamińskiego: Mąż waży 52 kg

– Miałam dzisiaj widzenie z mężem. To bardzo trudne i bolesne widzieć swojego męża, który w chwili obecnej waży 52 kg. Nigdy tyle nie ważył. Mój mąż nie lubi, jak się mówi o jego zdrowotnych sprawach, ale uznałam, że jestem żoną i mam pewne obowiązki. Państwo wszyscy muszą to wiedzieć i muszę powiedzieć to innym – może to przyczyni się do tego, że każdy zobaczy, co dzieje się w Polsce – przekazała żona polityka, Barbara Kamińska.

Parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości domagali się dziś w Sejmie debaty o sprawie Kamińskiego i Wąsika. Na galerii pojawiły się też żony polityków, a w pustych ławach umieszczono plakaty z wizerunkiem skazanych.

Politycy PiS pozostają na razie w aresztach. – Za kilka dni przekażę prezydentowi akta ws. Kamińskiego i Wąsika ze stanowiskiem. Później wszystko w jego rękach – zapowiedział w poniedziałek Prokurator Generalny Adam Bodnar.

