Groźny wypadek z udziałem wozu strażackiego. 8-latek trafił do szpitala

Do groźnego zdarzenia doszło w Katowicach. Jadący na sygnałach do interwencji wóz strażacki potrącił 8-letniego chłopca przechodzącego na zielonym świetle przez przejście dla pieszych – donosi RMF FM. Dziecko zostało zabrane do szpitala z obrażeniami nogi.

Jak informuje radio, ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas wypadku na przystanku niedaleko przejścia dla pieszych stał miejski autobus, który mógł zasłaniać widoczność zarówno pieszego, jak i wozu strażackiego. To, czy tak rzeczywiście było, a także pozostałe okoliczności zdarzenia ustala policja.

Czytaj też:

69-latek jechał pod prąd trasą S5. Nie żyją trzy osoby, w tym dzieckoCzytaj też:

Katastrofa podczas lotu balonem. 4 pasażerów nie żyje

Wkrótce więcej informacji