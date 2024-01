Nagłe zebranie PKW. Ważą się losy wakatów po Kamińskim i Wąsiku

Państwowa Komisja Wyborcza zbierze się spotkaniu we wtorek po południu. „Dziennik Gazeta Prawna” dowiedział się, że wśród podejmowanych tematów ma być ten, czy wszcząć procedurę obsadzania mandatów po Mariuszu Kamińskim i Macieju Wąsiku, skazanych prawomocnym wyrokiem politykach PiS.

Mandaty Kamińskiego i Wąsika. PKW zwleka z wysłaniem informacji?

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wprawdzie wygasił mandaty obu politykom, ale uważa, że w kwestii obsadzenia tych wakatów ruch należy do strony PKW. Zgodnie z art. 251 kodeksu wyborczego marszałek może zawiadomić kolejnego kandydata z tej samej listy, ale dopiero na podstawie informacji uzyskanej z PKW. „DGP” nieoficjalnie dowiedział się, że najwyższy organ wyborczy ma już przygotowane robocze dokumenty, ale zwleka z ich wysłaniem do Hołowni.

Ponadto PKW ma zająć się innymi tematami, m.in. sprawozdaniami wyborczymi partii oraz rozpoczęciem przygotowań do wyborów samorządowych, które premier zarządził na 7 i 21 kwietnia.

W grudniu zeszłego roku Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali skazani prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności. We wtorek, 9 stycznia funkcjonariusze policji zatrzymali ich na terenie Pałacu Prezydenckiego i doprowadzili do Aresztu Śledczego Warszawa-Grochów. Dzień później były szef służb specjalnych trafił do placówki penitencjarnej w Radomiu, a jego zastępca – do zakładu pod Ostrołęką.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wskazał, za kilka dni przekaże prezydentowi stanowisko dotyczące procedury ułaskawieniowej. – Za kilka dni przekażę prezydentowi akta ze stanowiskiem. Później wszystko w jego rękach, co on z tym zrobi – mówił.

