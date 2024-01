Karambol na S8. Zderzyło się siedem pojazdów

Na trasie S8 miała miejsce zbiorowa kolizja, w której uczestniczyło siedem aut. Do zdarzenia doszło między węzłami Wisłostrada i Głębocka, konkretnie na wysokości węzła Łabiszyńska.

Na miejscu był m.in. Miejski Reporter, dziennikarz, który przygotowuje materiały m.in. o wypadkach. W opisie filmu wyjaśnia, że do zdarzenia doszło na pasie w kierunku Marek (powiat wołomiński). Dodaje, że pojazdy blokują dwa pasy.

Punk Informacji Drogowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podaje zaś, że zablokowany jest jeden pas, w stronę Białegostoku – podaje RMF24.

Wypadek na S8. Służby są już na miejscu

Na udostępnionym materiale wideo widzimy straż pożarną, ratowników medycznych i policję. „Występują duże utrudnienia w ruchu” – podkreśla reporter. Dlatego też osoby, które planują podróż przez to miejsce, powinny wziąć pod uwagę to zdarzenie i w miarę możliwości wybrać inną drogę, by sprawnie dotrzeć do celu.

Internauci, którzy jechali wzdłuż S8 informują, że gdzieniegdzie występuje oblodzenie. Apelują, by kierowcy dostosowali prędkość do warunków panujących na drodze.

RMF24 podaje, że na ten moment nie ma informacji o poszkodowanych kierowcach czy pasażerach.

