Duda i Zełenski spotkali się w Davos. Kamera uchwyciła reakcję ukraińskiego przywódcy

Prezydent Duda w rozmowie ze swoim ukraińskim odpowiednikiem zapewniał, że należy dążyć do pełnego członkostwa Ukrainy w NATO. – Ono jest niemożliwe w trakcie trwania wojny, ale uważam, że Ukraina powinna otrzymać zaproszenie do NATO, które rozpoczęłoby proces omawiania tej kwestii w poszczególnych parlamentach narodowych państw członkowskich Sojuszu. Ten proces mógłby postępować, to niezwykle ważne dla morale obrońców Ukrainy – zwracał uwagę.

Duda przekazał uwagi Tuskowi

W związku ze zbliżającą się wizytą premiera Donalda Tuska w Ukrainie, Andrzej Duda miał do przekazania Zełenskiemu kilka uwag. Zapewnił, że kilkukrotnie rozmawiał już z Donaldem Tuskiem na temat polskiej polityki międzynarodowej, zwłaszcza w kontekście Ukrainy.

– Zapewniłem Pana Prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, że ta polityka będzie stabilna i to będzie cały czas polityka wsparcia dla Ukrainy, że może spokojnie przystąpić do rozmów z panem Premierem Donaldem Tuskiem już za kilka dni w Kijowie – przekazał dziennikarzom Duda.

– Wierzę w to, że to będzie dobra polityka, którą będziemy mogli prowadzić razem, zarówno premier, rząd, jak i prezydent – dodał.

Andrzej Duda spotkał się z szefem NATO

Prezydent Andrzej Duda spotkał się także z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Rozmowa dotyczyła najważniejszych spraw z zakresu bezpieczeństwa Polski i regionu. Prezydent zwrócił uwagę na konieczność wzmacniania bezpieczeństwa Polski, obecności systemów strzegących naszej przestrzeni powietrznej. – Tematem spotkania była także pomoc Ukrainie oraz zbliżający się jubileuszowy szczyt NATO w Waszyngtonie – mówił Andrzej Duda.

W spotkaniu Prezydentowi towarzyszyli szef Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak i doradca Rafał Kos.

twitterCzytaj też:

Projekt Warszawa z kolejnym zwycięstwem w Europie. Imponująca formaCzytaj też:

Protest przed aresztem w Radomiu. Jarosław Kaczyński zwrócił się do Kamińskiego