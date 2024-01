Sprawa Bosaka podzieli koalicję rządzącą? Hołownia o „ostrej tezie” Czarzastego

– Zagłosuję przeciw odwołaniu wicemarszałka Bosaka. Faktycznie klub Konfederacji nie uporał się jeszcze w dostateczny sposób ze sprawą Brauna, natomiast jest wartość i ja ją widzę w prezydium z obecności osoby takiej jak Krzysztof Bosak w prezydium Sejmu, więc będę przeciw temu wnioskowi. Nie chcę też głosować z PiS-em – powiedział na briefingu prasowym Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu zgodził się, że „jest potrzebny głos opozycyjny”. – Ja się bardzo często spieram, kłócę i głosuję inaczej na prezydium niż wicemarszałek Bosak, natomiast dowiódł on, że jest w stanie z pewną kulturą polityczną, merytorycznym przygotowaniem spór prowadzić. Nie ma wątpliwości w sprawie głosowania nad immunitetem posła Brauna – dodał Hołownia.

Szymon Hołownia zmienił zdanie ws. Krzysztofa Bosaka

– Mam nadzieję, że posłowie Konfederacji też nie będą mieli takich wątpliwości. U nas w klubie pewnie będzie tak, że część posłów będzie przeciw temu wnioskowi, część się wstrzyma – stwierdził lider Polski 2050. Hołownia odniósł się także do swojej deklaracji, że dopóki Konfederacja nie wyrzuci Brauna ze swojego klubu, to będzie głosować za odwołaniem Bosaka ze stanowiska wicemarszałka.

– Mamy tutaj dwa dobra: jednym jest załatwienie sprawy pana Grzegorza Brauna, drugim żeby prezydium Sejmu obradowało w takim składzie, który jest najlepszy dla Sejmu. Trzeba wybierać między tymi dwoma wartościami – tłumaczył marszałek Sejmu. Hołownia wyznał, że liczy również na to, że wytrąci Konfederacji z rąk argument o tym, że nic nie może zrobić ws. Brauna w związku z ultimatum ws. Bosaka.

Marszałek Sejmu o głosowaniu ws. wicemarszałka Sejmu. „Różne podmioty będą decydować inaczej”

Lider Polski 2050 ocenił, jak w tej sprawie może zareagować Lewica, która złożyła wniosek ws. Brauna, a Włodzimierz Czarzasty ostrzegał przed odpowiedzialnością ws. przyszłych działań Konfederacji. – Myślę, że to trochę za ostra teza, bo to chyba tak nie wygląda. Faktycznie może być tak, że różne podmioty koalicji 15 października będą głosować w tej kwestii inaczej – mówił Hołownia.

– To jest jedna z tych kwestii, w których nie musimy się zgadzać. To nie jest program rządu. To nie są ustawy i rozwiązania, za którymi głosujemy. To jest kwestia organizacji pracy w Sejmie i rozumiem, że tu każdy może mieć swoje zdanie i zanosi się na to, że każdy swoje zdanie będzie miał – podsumował marszałek Sejmu.

