„Gdybym miała taką matkę, tobym się zabiła”. Awantura po słowach na temat Filiks

Przed głosowaniem nad wnioskiem o wotum nieufności wobec Bartłomieja Sienkiewicza głos zabrała Agnieszka Kłopotek (PSL-TD)

–Wasza posłanka Agnieszka Wojciechowska von Heukelom, powiedziała, cytuję, w stosunku do pani Filiks: „Gdybym miała taką matkę, tobym się zabiła”. Mam na to świadków. To jest skandal, to pokazuje jak jesteście pełni nienawiści i chęci mordu. To, co było powiedziane, na temat telewizji publicznej jest prawdą w 100 proc. – mówiła Agnieszka Kłopotek.

Spięcie Kłopotek-van Heukelom w Sejmie

– Mam nadzieje, że pani to sprostuje? – pytał marszałek Hołownia posłankę Wojciechowską van Heukelom.

– Ad vocem – odpowiedziała. – Zachowanie pani poseł, którą dotknęła ta tragedia, jest tak niestosowne… Dwa dni temu miałam okazję obserwować panią Filiks, która się zachowywała w sposób wulgarny, ordynarny, wskazujący na przyzwyczajenie do używek – powiedziała z mównicy. Na sali rozległy się głosy oburzenia. Szymon Hołownia wyłączył mikrofon.

– Zakończyła pani wypowiedź w momencie, gdy mówiła pani, że ktoś wygląda, jakby stosował używki – powiedział marszałek Sejmu.

Do sprawy śmierci syna Magdaleny Filiks nawiązał w środę w Sejmie Bartłomiej Sienkiewicz.

–Pięć takich wyroków oddalających pozwy TVP pozwala powiedzieć: media publiczne pod rządami PIS są współodpowiedzialne za tragedię (Pawła – red.) Adamowicza. Podobnie jak rozgłośnia regionalna ze Szczecina jest współodpowiedzialna za samobójczą śmierć Mikołaja Filiksa – mówił minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz w trakcie debaty nad wnioskiem o wyrażenie wotum nieufności wobec niego.

