W środę Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego wiceszefa MSZ w rządzie PiS Piotra W. Prokuratura postawiła mu zarzuty dotyczące afery wizowej. Piotr W. nie przyznaje się do winy.

Reporter TVN24 chciał zapytać o komentarz ws. byłego wiceministra Szymona Szynkowskiego vel Sęka z PiS. Wtedy doszło do nieprzyjemnej wymiany zdań.

Spięcie posła PiS z reporterem TVN24

– Kiedyś nazwałem pana kanalią na Twitterze. I rzeczywiście, gdy mówił pan, że to niewłaściwe zachowania, by pozwolić osobom protestującym na korzystanie z toalety, uważam to za nieludzkie… – przypomniał mu polityk. – Podtrzymuje pan to, że jestem kanalią? – pytał reporter.

– Z osobą z takim warsztatem dziennikarskim, który może służyć tylko reżimowi Tuska, rozmawiać nie będę – odpowiedział poseł PiS. – Chciałem o Piotra W. zapytać – powiedział reporter TVN24.

Szynkowski vel Sęk skrytykował relację Artura Molędy ws. protestujących przeciwko zmianom w mediach publicznych. „Zwykli, w części starsi ludzie, którzy przyszli protestować do TVP z potrzeby serca, zamknięci w budynku błagali, żeby mogli skorzystać z WC. Poprosiłem by ochroniarze wykazali się humanitarnym podejściem, wpuszczając po jednej osobie co Ci uczynili. Pan Artur Molęda naskarżył na nich za to publicznie, tak żeby za ludzkie podejście mogły spotkać ich nieprzyjemności. Podtrzymuję swoją ocenę takiego zachowania.” – napisał na X.

twitter

„Oburzony, że ludzie którzy poprosili nas o to, by móc skorzystać, po kilku godzinach oczekiwania, z toalety, dostali taką możliwość. Wyjątkowa kanalia. Sprawdzi się doskonale w każdym autorytarnym reżimie jako sługus władzy. Jestem przekonany, że będzie gwiazdą za rządów Tuska. I kompletnym zerem w każdych innych okolicznościach” – ocenił wcześniej.

Piotr W. zatrzymany. Były minister usłyszał zarzuty

Polecenie zatrzymania wydał prokurator Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Lublinie. Piotrowi W. postawiono zarzuty dotyczące tzw. afery wizowej.

Chodzi o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez inną osobę oraz udostępnienie informacji osobie nieuprawnionej, do czego miało dojść w okresie od lutego 2022 r. do maja 2023 r. Piotrowi W. grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czytaj też:

Poseł PiS wzywa „wolnych Polaków” przed Sejm. „W jedności siła! Pełna mobilizacja”Czytaj też:

Poseł PiS chciał zakpić z TVN24. Wypunktowali go reporterzy stacji