Apel prezydenta nic nie dał? „Adam Bodnar podjął już decyzję”

Uniemożliwianie prowadzenia obrad Sejmu, przypinki w klapach marynarek, tablice w ławach poselskich, czy wreszcie seria protestów przed budynkami aresztów – to długa lista rzeczy, które wskazują na fakt, że ekipa Prawa i Sprawiedliwości priorytetowo traktuje sprawę aresztowania Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Na ostatniej naradzie przy Nowogrodzkiej miała zapaść decyzja o permanentnym nacisku na Donalda Tuska i Adama Bodnara w sprawie wypuszczenia Wąsika i Kamińskiego. W kolejnych tygodniach mają też odbywać się następne akcje protestacyjne.

Temat skazanych pozostaje bliski sercu także prezydentowi, który zwrócił się o wszczęcie procedury ułaskawieniowej w stosunku do skazanych prawomocnym wyrokiem polityków. Co więcej, Andrzej Duda podczas wizyty w Davos spotkał się z Věrą Jourovą, aby poruszyć tę kwestię. Wiceszefowa Komisji Europejskiej przyznała, że nie ma kompetencji do oceniania, co jest złamaniem Konstytucji RP. Jej zdaniem, to wewnętrzna sprawa Polski.

Czy Kamiński i Wąsik wyjdą na wolność?

Strona rządowa stawia sprawę jasno: Andrzej Duda wcale nie chce szybkiego ułaskawienia, bo opozycji wygodniej jest zrobić z Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika więźniów politycznych. Tego samego zdania jest minister sprawiedliwości i prokurator generalny. – Wcale nie jestem przekonany, czy pan prezydent rzeczywiście chce doprowadzić całą procedurę do końca – mówił niedawno Adam Bodnar.

Prezydent zwrócił się do niego, by wypuścił z aresztu skazanych polityków PiS na czas postępowania. Okazuje się jednak, że Bodnar wcale nie ma zamiaru posłuchać apelu Dudy. Jak nieoficjalnie ustali „Super Express” Prokurator Generalny chce przekazać możliwie szybko sprawę w ręce prezydenta. W przyszłym tygodniu na biurko głowy państwa ma trafić 50 tomów akt i stanowisko w tej sprawie. W dokumentach ma nie być decyzji o zarządzeniu przerwy w odbywaniu kary.

