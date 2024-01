Dyscyplinarki dla Adamczyka, Pereiry i Tulickiego. TVP zarzuca im, że łącznie wyłudzili ponad milion

Były dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Michał Adamczyk wraz z zastępcami Samuelem Pereirą i Marcinem Tulickim otrzymali zwolnienia dyscyplinarne z TVP – poinformował portal wirtualnemedia.pl.

Centrum informacji TVP potwierdziło tę informację. Zaznaczyło, że „spółka nie zamierza podawać do wiadomości publicznej szczegółowych powodów zwolnień, ale w szerszym ujęciu dotyczą one szeregu nieprawidłowości i działań na szkodę spółki, których dopuścili się oni po 20 grudnia 2023 r”..

Adamczyk, Pereira i Tulicki zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej?

Dwójce z tych osób Telewizja Polska zarzuca „posłużenie się nieskutecznymi dokumentami dotyczącymi rozwiązania umowy o pracę, które samodzielnie wypełnili w sposób niezgodny z ustaleniami z pracodawcą, co w ocenie spółki mogło stanowić próbę wyłudzenia kwoty wynoszącej łącznie ponad milion złotych”. TVP „analizuje obecnie podjęcie dalszych kroków prawnych zmierzających do pociągnięcia tych osób do odpowiedzialności karnej”.

Według „Gazety Wyborczej” Adamczykowi, Pereirze i Tulickiemu w ostatnich miesiącach znacząco poprawiono warunki zatrudnienia poprzez podwyżki wynagrodzeń, przedłużanie okresów obowiązujących ich zakazów konkurencji czy przedłużanie okresów wypowiedzenia. Celem było m.in. wyłudzenie prawie 300 tys. zł na dodatkowe odprawy na osobę. Dyscyplinarki oznaczają, że nie dostaną wszystkich pieniędzy.

Samuel Pereira komentuje informację o zwolnieniu dyscyplinarnym z TVP

Pereira ocenił, że informacja o dostarczeniu mu zwolnienia dyscyplinarnego razem z sugestią, że mógł próbować wyłudzić dużą kwotę to „kolejne bzdury, które mają na celu usprawiedliwienie bezprawnych działań nowych władz”.

– Stwierdził tak referendarz sądowy, odmawiając wpisania nielegalnych władz do KRS, podkreślając, że uchwały ministra Bartłomieja Sienkiewicza ws. TVP „zostały podjęte przez organ nieuprawniony”. O bezprawności działań koalicji Tuska mówiła również HFPC, a min. Adam Bodnar w swoim stanowisku do TK napisał kilka dni temu, że „likwidacja jednostek publicznej radiofonii i telewizji wymaga zmiany ustawy” – podkreślił Pereira.

