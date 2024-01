Wyrok w sprawie TVP. Trybunał Konstytucyjny zdecydował o działaniach Sienkiewicza

Trybunał Konstytucyjny zajął się we wtorek, 16 stycznia oceną konstytucyjności przepisów umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek publicznej radiofonii i telewizji. Wniosek do Trybunału Konstytucyjnego złożyła w połowie grudnia grupa posłów reprezentowana przez byłego prezesa Rządowego Centrum Legislacji Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości.

TK zdecydował ws. zmian Sienkiewicza: Niekonstytucyjne

Chodzi o przepisy, na podstawie których minister kultury zmienił władze TVP i Polskiego Radia, a następnie rozpoczął procedurę likwidacji spółek. Drugiego dnia posiedzenia, w czwartek 18 stycznia, TK orzekł, że Bartłomiej Sienkiewicz działał niezgodnie z prawem. W wyroku wskazano, że ustawa o radiofonii i telewizji nie może pozwalać na stosowanie Kodeksu spółek handlowych do likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji.

Zdanie odrębne zgłosiła Krystyna Pawłowicz, która nie zgodziła się, że złamano jedynie art. 2 konstytucji. Jej zdaniem, nie można tych samych przepisów prawa zastosować do mediów prywatnych jak i publicznych.

Wyrok TK ws. Sienkiewicza. MKiDN zabiera głos

W sprawie decyzji TK, głos zabrało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uznano, że nie ma on „jakiejkolwiek doniosłości prawnej” . Przypomniano, że orzeczenia i uchwała wydane w ostatnich latach przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz Sąd Najwyższy, odnoszące się do obecnej konstrukcji Trybunału Konstytucyjnego wskazują, że nie jest to niezależny i bezstronny sąd konstytucyjny, a jego wyroki wydane z udziałem tzw. sędziów dublerów (osób powołanych na stanowiska sędziowskie do TK na miejsca już uprzednio obsadzone) nie mają mocy i nie są ostateczne. „Należy je pomijać w obrocie prawnym jako nieistniejące” – wskazano.

Resort kultury zwrócił też uwagę, że w wydaniu dzisiejszego orzeczenia brał udział sędzia-dubler Jarosław Wyrembak. „W składzie orzekającym brali ponadto udział Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz, którzy jako posłowie PiS uczestniczyli w uchwalaniu zmian w ustawie o radiofonii i telewizji w 2015 i 2016 roku, co podważa ich zdolność do zachowania obiektywizmu w przedmiotowej sprawie. Składowi przewodniczyła Julia Przyłębska (decydująca o wyborze składu), która została wadliwie powołana do pełnienia funkcji prezesa TK” – czytamy.

MKiDN komentuje wyrok TK: Brak jakiejkolwiek doniosłości prawnej

MKiDN zapewnia, że to „wadliwe orzeczenie TK nie ma jakiegokolwiek wpływu na funkcjonowanie legalnych organów spółek realizujących misję mediów publicznych oraz na trwające w nich procesy likwidacji” .

Trybunał Konstytucyjny orzekał w czwartek w składzie: prezes TK Julia Przyłębska – przewodniczący, sędzia TK Krystyna Pawłowicz – I sprawozdawca, sędzia TK Jarosław Wyrembak – II sprawozdawca, sędzia TK Stanisław Piotrowicz, sędzia TK Bogdan Święczkowski.

