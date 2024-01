Brat Daniela Obajtka idzie do prokuratury. W tle znieważenie i zastraszanie

Nie milkną echa odwołania Barłomieja Obajtka z funkcji dyrektora regionalnego Lasów Państwowych. Gdy sprawował tę funkcję, chciał kupić należące do nadleśnictwa mieszkanie w Gdyni, z którego latami korzystał.

Mieszkanie Obajtka z bonifikatą

Według ustaleń Radia Zet, Obajtek, jeszcze zanim obecna koalicja przejęła władze, chciał nabyć mieszkanie z 95-proc. bonifikatą. Za nieruchomość zapłaciłby wtedy niecałe 51 tys. zł.

Po zmianie władzy, transakcji zaczęło się przyglądać Ministerstwo Klimatu i Środowiska. 5 stycznia minister Paulina Hennig-Kloska miała wydać zakaz zbywania nieruchomości należących do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Jej zdaniem, „sprzedaż może odbywać się pod naciskiem, mogło dojść do wymiany kadrowej, by decyzja zapadła”.

Mimo zakazu, Bartłomiej Obajtek miał jednak mieszkanie kupić. Według Biura Kontroli i Audytu w resorcie klimatu i środowiska, 8 stycznia były dyrektor miał podpisać już przedwstępną umowę dotyczącą lokalu mieszkalnego należącego do Lasów Państwowych oraz udziałów w częściach wspólnych tego budynku i działce, na której stoi.

Obajtek idzie do prokuratury

Bartłomiej Obajtek pytany o całą sprawę, mówił, że najpóźniej 17 stycznia przedstawi swoje stanowisko. Tłumaczył, że względem jego osoby stosowano szykany i działania niezgodne z prawem. Wywierano również nieuprawnione naciski na osoby trzecie cele ich zastraszenia. Przywołał również fakt, że Lasy Państwowe sprzedały już 40 tys. nieruchomości stosując ustawowe bonifikaty, które są niezmienne od 30 lat.

W czwartek, 18 stycznia, przez media przetoczyła się informacja, że Bartłomiej Obajtek chce iść o krok dalej i złożyć doniesienie do prokuratury na obecną minister klimatu i środowiska, Paulinę Hennig-Kloskę. Chodzi o nieprawne działania nakierowane wyłącznie na cele medialne i propagandowe. W grę wchodzi też zastraszanie, znieważenie, wywieranie nacisków, szerzenie mowy nienawiści oraz wprowadzanie organów kontroli w błąd i działanie na szkodę Skarbu Państwa.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska poinformowało niedługo wcześniej, że samo złożyło już do gdańskiej prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Bartłomieja Obajtka. Chodzi o niedopełnienie obowiązków, a konkretnie zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości Lasów Państwowych mimo ministerialnego zakazu.

