Co z wakatami po Kamińskim i Wąsiku? Jest stanowisko PKW

We wtorek, 16 stycznia odbyło się posiedzenie Państwowej Komisji Wyborczej. Jak ustaliła Wirtualna Polska, wśród podejmowanych tematów znalazła się m.in. kwestia postanowienia marszałka Sejmu o wygaszeniu mandatów poselskich Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi.

PKW nie wskazała kandydatów

„Dyskusja będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu PKW” – poinformowano w przesłanym portalowi komunikacie. Deklaracja organu oznacza, że procedura obsadzania mandatów po byłych posłach Prawa i Sprawiedliwości nie rozpocznie się w najbliższych dniach. Pierwszym krokiem w tej sytuacji jest bowiem wskazanie kandydata przez PKW, której kolejne posiedzenie może się odbyć najwcześniej w przyszłym tygodniu.

Jak zauważyła Wirtualna Polska, we wcześniejszej korespondencji z portalem organ zapewniał, że wytypowanie kolejnych kandydatów do objęcia mandatu to czynność prosta, wręcz techniczna. „Jedynym zadaniem Państwowej Komisji Wyborczej w tym zakresie jest wskazanie Marszałkowi Sejmu kolejnego kandydata z tej samej listy kandydatów, który w wyborach otrzymał kolejno największą liczbę głosów” – poinformowano w komunikacie.

Mandaty po Kamińskim i Wąsiku

W okręgu, w którym kandydował Mariusz Kamiński, osobą o największej liczbie głosów, która nie otrzymała mandatu poselskiego, jest Monika Pawłowska. Potencjalną kandydatką z list, z których startował Maciej Wąsik, jest z kolei Wioletta Kulpa. Na antenie TV Republika Jarosław Kaczyński przekonywał jednak, że kobiety zrezygnują z tej możliwości.

– My nie widzimy możliwości obsadzania tych mandatów przez kolejnych na liście. Wiemy, że jeżeli chodzi o te osoby, które na listach były wysoko, tutaj można liczyć na ich lojalność – zapewnił. Podkreślił jednak, że za polityków z kolejnych pozycji „głowy nie położy”. – Oczywiście takie osoby nie wejdą w skład naszego klubu parlamentarnego – oświadczył.

