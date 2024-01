Nowy zespół śledczy w prokuraturze. Bodnar przyjrzy się Funduszowi Sprawiedliwości

Stworzony w 2012 roku Fundusz Sprawiedliwości miał na celu pomoc ofiarom przestępstw i zresocjalizowanym więźniom, będącym na wolność. Gdy doszło do zmiany władzy, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro od 2017 zmienił zasady i rozszerzył cele, na które mogły być przeznaczone środki.

Te działania chce sprawdzić Adam Bodnar. W tym celu powoła w Prokuraturze Krajowej zespół śledczy. Jego zadaniem będzie przyjrzenie się zawiadomieniom i postępowaniom, jakie trafiły do prokuratury w ostatnich latach w tej sprawie. Z komunikatu ministerstwa sprawiedliwości wynika, że zespół będzie badał prawidłowości zarządzania i wydatkowania środków z Funduszu. Jak zapewniono, sprawdzona zostanie m.in. kwestia zakupu systemu PEGASUS.

Ruch Bodnara. Czym zajmie się zespół śledczy ds. Funduszu Sprawiedliwości?

Zespół – jak tłumaczy resort sprawiedliwości – przeanalizuje zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. „Chodzi o wszelkie zawiadomienia – zarówno od osób fizycznych, jak i od instytucji państwowych. Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu” – wskazano.

Wkrótce więcej informacji

Czytaj też:

Unijny komisarz odwiedzi Polskę. Potwierdzono plan wizytyCzytaj też:

Powstał zespół, który będzie rozliczał PiS. Giertych przedstawił jego cele