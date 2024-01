Wojna Dudy z Tuskiem, Marcin Koszałka o kolaboracji górali i społeczne konsekwencje niewyspania Polaków. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Walka przybiera na sile”. Od wejścia policji do Pałacu Prezydenckiego już nie ma pola do miękkiej gry między tzw. małym i dużym pałacem. Co nie zmienia faktu, że prezydent w tej walce jest skazany na porażkę. Analiza Elizy Olczyk.

„Sprzątanie PiS-owskiego państwa jest niezwykle trudne”. – Tusk jest w formie człowieka, który zmartwychwstał. A Jarosław Kaczyński ma poczucie porażki, oddania władzy i upływającego czasu – mówi Joannie Miziołek Aleksander Kwaśniewski.

„Działanie PiS jest jak magnacki rokosz”. – Andrzej Duda jest omamiony PiS-owską propagandą. (…) Wynik wyborów samorządowych będzie dla prezydenta kubłem zimnej wody – diagnozuje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej prof. Tomasz Nałęcz, historyk.

Co jeszcze w nowym wydaniu „Wprost”

„»Zapomniani« agenci”. Podczas gdy PiS zaciekle broni Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w cieniu pozostają dwaj inni skazani w tej samej sprawie. Jak się dowiedział Piotr Barejka, wciąż przebywają na wolności.

„Koszty przychylności”. Proboszcz parafii w Wiskitkach dzięki wsparciu CPK wyremontuje ołtarze. To jednak kropla w milionach, które rozdano w okolicznych gminach. Mieszkańcy mówią o „nagrodach za przychylność” – pisze Piotr Barejka.

„Abdykacja? To nie w stylu Franciszka”. Każdy papież – co jasno pokazał Benedykt XVI – może ustąpić. Ale to nie oznacza, że każdy ustąpi. I z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że Franciszek tego nie zrobi – ocenia Tomasz P. Terlikowski.

„Pirat i pijak – największe zagrożenia na drodze”. – Najważniejsze, żeby do kodeksu karnego jako przestępstwa zagrożone karą więzienia i konfiskatą samochodu dopisać brawurową jazdę i rajdy samochodowe – mówi Elizie Olczyk Wojciech Filemonowicz, ekspert ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

„Sen to zdrowie”. – Wielu pacjentów jest w stanie okiełznać choroby związane z zaburzoną glikemią albo stanem zapalnym tylko zmieniając styl życia. Bez leków – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak ekspertka Daria Łukowska.

„Trujący dym”. Mieszkańcy zarzucają Romom, że trują i zaśmiecają okolicę, a każda uwaga kończy się bluzgami i groźbami. Romowie zarzucają swoim sąsiadom, że są rasistami. Konflikt narasta. Reportaż Piotra Barejki.

„Macho szukający matki”. Obecnie w swojej pracy poświęcam uwagę jednemu z typów współczesnego mężczyzny. Najczęściej jest jedynakiem lub najmłodszym z rodzeństwa. Wychowywany przez uwielbiającą go matkę i traktowany jak książątko – pisze Zbigniew Lew-Starowicz.

„Dyktatorów nie da się reedukować”. – Sam fakt, że rząd w Polsce zmienia się, pokojowo, w drodze wyborów – to prawdziwy znak demokracji – mówi Marcinowi Makowskiemu jedna z liderek białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska.

„Lud zamarza, władza się ogrzeje”. Zamarzający we własnych domach Rosjanie zanoszą dziękczynne modły do Putina, żeby przywrócił im ogrzewanie. Władza jest jednak zajęta kopiowaniem stalinowskich wzorców. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Spokojnie już było”. Protesty rolników w Berlinie to dopiero preludium do tego, co nas czeka w najbliższych latach w polityce europejskiej. Kluczowe okażą się zmiany w Niemczech i Francji – ostrzega Agaton Koziński.

„Nowy król Danii”. Pierwszy monarcha, który skończył Ironmana, a także podróżnik psim zaprzęgiem w wyprawie polarnej. Maciej Zaremba pisze o królu Fryderyku X, który rozpoczyna właśnie panowanie w Danii.

„Ciąża i nowotwór”. Od czerwca 2024 ma obowiązywać nowy program in vitro. Z finansowania będą mogły skorzystać też osoby, które zachorowały na nowotwór w wieku rozrodczym. Rozmowa Katarzyny Pinkosz z min. Izabelą Leszczyną.

„Mój film nie jest stronniczy”. Marcin Koszałka opowiada Paulinie Sosze-Jakubowskiej o swoim filmie „Biała odwaga” – o wojennych dziejach Podhala z rozpalającym emocje wątkiem kolaboracji części podhalańskich górali z nazistami.

