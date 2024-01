Ruch posłów PiS. Wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. „Bodnaryzacja prawa”

– Lista zarzutów wobec niego, ledwie przez miesiąc, liczy kilkanaście punktów – przekazał w RMF FM poseł PiS. Na godzinę 9:00 zaplanowano konferencję prasową w tej sprawie. Poza Sebastianem Kaletą udział w niej mają wziąć Mariusz Błaszczak i Marcin Warchoł.

Ruch posłów PiS. Jest wniosek wotum nieufności dla Adama Bodnara

– System, który próbuje wprowadzić koalicja 13 grudnia rujnuje praworządność w RP. Za to odpowiedzialny jest Bodnar, bo jest szefem MS. To Bodnar jest tym, który powinien zadbać o praworządność. Ze swoich obowiązków się nie wywiązuje – przekonywał w Sejmie szef klubu PiS.

W ostatnim czasie wiele emocji budzi to, co dzieje się Prokuraturze Krajowej. Po decyzji ministra sprawiedliwości doszło do zmiany kierownictwa. To z kolei wywołało sprzeciw prokuratorów powołanych za kadencji Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzą oni, że działania Adama Bodnara nie wywołują skutków prawnych.

Wkrótce więcej informacji