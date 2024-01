Co dzieje się z Mariuszem Kamińskim? „To sprawy intymne”

Skazani prawomocnym wyrokiem politycy Prawa i Sprawiedliwości pozostają w areszcie. Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja dotycząca przerwy w odbywaniu kary, lecz wiele wskazuje na to, że w najbliższym czasie nic się w tej sprawie nie zmieni. Wkrótce – jak wynika z zapowiedzi prokuratora generalnie – do prezydenta trafią akta sprawy i opinia Adama Bodnara. Andrzej Duda może ponownie ułaskawić osadzonych, ale wielokrotnie zapewniał, że tego nie zrobi.

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik kontynuują strajk głodowy. W ich sprawie interweniowały żony, które w liście do ministra sprawiedliwości ostrzegają, że jeżeli politykom stanie się coś złego, to odpowiedzialność za to poniesie Adam Bodnar.

Żony skazanych prawomocnym wyrokiem polityków PiS skierowały w tej sprawie list to Tuska i Bodnara. „Przeciąganie przez pana tej sprawy może spowodować, że przejdzie pan do historii jako człowiek, który doprowadził do tragedii i śmierci osób ułaskawionych przez prezydenta” – podsumowują Roma Wąsik i Barbara Kamińska.

W jakim stanie jest Kamiński? „Przyjmuje płyny”

Nowe informacje w sprawie zdrowia Mariusza Kamińskiego przekazał jego obrońca w rozmowie z Onetem. Mecenas Michał Zuchmantowicz odniósł się do decyzji, jaką Sąd Rejonowy w Radomiu wydał w sprawie przymusowego dokarmiania, nazywając ją „bezpodstawną i blankietową”. – My na tę decyzję złożyliśmy zażalenie — przekazał.

— O szczegółach mówić nie będę, bo są to sprawy intymne. Mogę potwierdzić, że mój klient przyjmuje płyny i kontynuuje głodówkę. Nie istnieją parametry, które pozwalałyby na łamanie jego praw poprzez tę decyzję o przymusowym dokarmianiu — wyjaśnia obrońca Kamińskiego.

Wyjaśnił, że łącznie powstały trzy zażalenia. Pozostałe dotyczą odmownej decyzji sądu ws. wniosku o umorzenie postępowania wykonawczego oraz przebiegu zatrzymania.

