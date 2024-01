Zmian w formacjach mundurowych ciąg dalszy. Jest nowy komendant główny SG

Gen. bryg. Robert Bagan odebrał nominację 19 stycznia. Na stanowisku komendanta głównego Straży Granicznej zastąpi gen. Tomasza Pragę. Praga piastował to stanowisko od 23 stycznia 2018 roku i był najdłużej urzędującym komendantem głównym w historii Straży Granicznej.

Nowy komendant główny Straży Granicznej

Gen. bryg. SG Robert Bagan jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (aktualnie Akademia Policji w Szczytnie) oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W latach 1990 – 1999 służył w Policji.

W sierpniu 1999 r. rozpoczął służbę w Straży Granicznej, jako starszy specjalista w Biurze Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Głównej Straży Granicznej.

W Komendzie Głównej SG zajmował różne stanowiska służbowe. Był m.in. zastępcą naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych. Pełnił też służbę poza granicami kraju, gdzie zajmował się ochroną przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Rzeczypospolitej Polskiej w Indiach. W 2004 r. objął stanowisko zastępcy naczelnika Wydziału Operacyjno-Śledczego w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej, następnie pełnił funkcję naczelnika Wydziału do spraw Cudzoziemców, jak również naczelnika Wydziału Zabezpieczenia Działań.

W marcu 2011 r. powrócił do Komendy Głównej SG w związku z powołaniem go na stanowisko zastępcy dyrektora Zarządu do spraw Cudzoziemców. Gen. bryg. SG Robert Bagan pełnił tę funkcję przez następne 8 lat. We wrześniu 2019 r. powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej. Trzy miesiące później został powołany na stanowisko Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, które piastował do dziś.

W maju 2021 r. odebrał z rąk prezydenta nominację generalską.

